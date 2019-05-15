Ekşi sözlük sitesi, Öğretmenlikle fahişeliği bir tuttu
|15 Mayıs 2019 21:31
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Ekşi sözlük sitesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni ara tatil sistemine yönelik açıklaması sonrasında, öğretmenlikle fahişeliği bir tutan bir başlık açıldı.
Öğlen saat 12:00 civarında açılan başlığa, haberin yayına hazırlandığı saat 21:30 itibariyle 81 entry girilmişti.
Ekşi sözlük sitesi bir forum sitesi olmasına rağmen, bu başlığı kapatmadı. Yani başlık 9,5 saattir yayında.
Sosyal medyada, ekşi sözlüğe yönelik büyük bir tepki oluşmasına rağmen site yönetimi söz konusu başlığı kapatmadı
Karanlıklar içerisinde gizlenerek öğretmene hakaret etme cesaret değil korkaklıktır. Bu site derhal kapatılmalı. #haddinibilekşisözlük pic.twitter.com/Jj1RYYP9ZOCelalettin Ekinci (@cekinci) 15 Mayıs 2019
Toplumun göz bebeği,çimentosu olan öğretmenlerimize hakaret eden seviyesiz,değerlerden yoksun ve köksüz:Ekşisözlük#haddinibilekşisözlükHamza AYDOĞDU (@hmzaydg) 15 Mayıs 2019
Bu site derhal kapatılmalıdır Hakimlerimiz ve savcılarımız kendilerinide yetiştiren öğretmenlere bunu borçlular #haddinibilekşisözlük pic.twitter.com/66nUcEc7GOCelalettin Ekinci (@cekinci) 15 Mayıs 2019
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