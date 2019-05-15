Erdoğan: Türk yatırımcılar Irak'tan vazgeçmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

- Kardeş Irak halkının ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Abdulmehdi ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Bölgesel rolünü yeniden üstlenmesiyle Irak'ın barış ve istikrara daha önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

- Türk yatırımcılar Irak'tan vazgeçmedi, işçilerimiz, mühendislerimiz bu uğurda canlarını da verdi.

- Irak'ın yeniden imarı konusunda, DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kalkındırılmasına ve Irak'ın güneyine uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettik.

- Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik.

- Şu anda bildiğiniz gibi 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemiş bulunuyoruz. Bu hedefe iyice yaklaştık, ancak yeterli değil. Bu hedefi güncellemek durumunda olacağız, inşallah daha büyük bir hedefi işaret edeceğiz.

- Irak'ın kuzeyine uzanan bir ticaret koridorunun tesisine öncelik veriyoruz. Türkiye-Irak arasında bir askeri işbirliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına karar verdik.

- Çalışma grubumuzun Irak'ın en kısa sürede ziyaret etmesi konusunda mutabık kaldık.

Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin açıklamaları şöyle;

- Bugün ki görüşmelerimiz yoğun ve verimliydi. Çok önemli konuları ele aldık. İki ülke arasında bir ticaret hacmi hedefimiz var. 20 milyar dolarlık. Fakat biz bunun daha da ileri taşımak istiyoruz. Türkiye'nin birçok alanda gelişmekte olduğunu biliyoruz.

- Türkiye eskiden de olduğu gibi Irak'ın yakınında yer almaktaydı. En zor zamanlarında dahi Irak'ın yanında oldu. Özellikle canlarını feda eden Türk kardeşlerimiz oldu. Bundan dolayı bizler minnettarız ve müteşekkiriz.