Vali Akbıyık, polis ve kurum amirleri ile iftarını açtı
|15 Mayıs 2019 21:43
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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürlüğü tarafından kurum amirleri ve polisler için Polis Evinde verilen iftar yemeğine katıldı.
İftar yemeğine Vali Akbıyık'ın yanı sıra, Vali Yardımcıları Mustafa Doruk, Aziz Gölbaşı,İdris Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Baro Başkanı Zeydin Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Gazeteci-Yazar Yavuz Donat, kurum amirleri ve polis memurları katıldı.
Vali Akbıyık, ramazan ayının tamamını toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçireceklerini belirterek," Şehit aileleri, engelliler ve öğrencilerle bir araya gelerek iftarımızı açtık. Bugün de polisimiz ve kurum amirlerimizle bir araya geldik. Ramazan ayı bitene kadar toplumun her kesimiyle bir araya geleceğiz. Önümüzdeki günlerde askerlerimizle iftar açacağız. Toplumun her kesiminin duygu ve düşüncelerini bu vesileyle anlamış olacağız. Polis, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan bir kurum. Hakkari'de son yıllarda çok güzel bir huzur ortamı var. Çok şükür bizi üzecek, kamuoyunun vicdanını sızlatacak bir olay meydana gelmiyor. Burada güvenlik güçlerimizin büyük emekleri var. Ben buradan hepsini teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Hakkari kent merkezinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.
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