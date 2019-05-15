Öğretmenler, 1 haftalık kısa ara tatilde çalışacak

Bakan Ziya Selçuk'un da açıkladığı üzere, yeni sistemde, öğretmenlerin okul başlangıç ve kapanışında yer alan birer haftalık seminer dönemi kaldırılmış bunu yerine Kasım ve Nisan'da birer hafta ara tatil getirilecektir.

Ancak, ara tatillerde öğretmenler çalışacaktır. Her ara tatilin bir teması olacaktır.

Bakan Ziya Selçuk bu temayı şu şekilde açıklamıştır:

"Ara tatillerde bir ana temadan söz edeceğiz. Her tatilin bir teması söz konusu olacak. Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak. Bazı geziler, fuarlar da yine bu ara tatillerin konusu olabilecek. Ara tatiller çocukların toplumsal fayda çalışmaları için de bir fırsat doğuruyor. Huzurevleri ziyareti, bazı yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki bazı kulüp çalışmalarının devamı olan etkinlikler ve benzeri çalışmalar yapmalarına da bu tatiller imkan sağlayacak."

Bakan Ziya Selçuk, öğretmenlerin kısa ara tatilde çalışmasına yönelik olarak ise şunları ifade etmiştir:

"Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecekler. "