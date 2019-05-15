Kendini eğitime adayan müdür

7 ay önce Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Mehmet Faruk Tekin, göreve geldikten sonra milli eğitimin hantal yapısını değiştirip kendisini eğitime adadı. Göreve geldikten hemen sonra okul müdürleri ve öğretmenlerle sık sık toplantı yaparak hem onların motivasyonunu artırmayı hem de öğrencilerle yakından ilgilenmeleri gerektiğini anlatan Tekin, makamında oturmayıp Ağrı'nın en ücra köşesindeki okula bile gidiyor. Okulları, mahalleri, köyleri gezip öğrencilerin sorunlarını dinleyen Tekin, kentin en uzak köylerine dahi gidip hem öğrencilerle hem velilerle buluşup onlarla yakından ilgileniyor.

"Müdür Tekin, kız öğrencilerin saçını taradı"

Uzaktaki köy okullarında görev yapan öğretmenleri ziyaret edip öğrencilerle bir araya gelen Tekin, köy öğrencilerin saçlarını tarayıp yakından ilgileniyor. Öğrencileri baba şefkatiyle kucaklayan Tekin'i karşısında gören öğrenciler, öğretmenler ve veliler ise yaşadıkları şaşkınlığı gizlemiyor. Gece sıcak yatağında uyumak yerine pansiyon ve yatılı okullardaki yurtlara gezen Tekin, burada öğrencilerle sohbet edip onların dertlerini dinliyor. Yurtlara giderek buradaki öğrencilere hem anne hem baba olan Tekin, öğrencilerin sadece okulla ilgili sorunlarını dinlemeyip onların bireysel sorunlarıyla da ilgileniyor. Öğretmenlerden oluşan bir müzik korusu oluşturan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 78 yaşındaki emekli öğretmen Muhyettin Çolak'ı evinde ziyaret ederek gününü kutlamıştı. 24 Kasım'da dünyaya gelen 23 yaşındaki öğretmen Dilek Sonat'a, mesleğinin ilk Öğretmenler Günü öncesi doğum günü sürprizi de yapan Tekin, öğrenci ailelerini de ziyaret ederek ev ortamı görerek velilerle tanışıyor.

"Dürüst Manav'da kasiyersiz alışveriş"

İl genelinde "2023 Yılı Türkiye Eğitim Vizyon Belgesi" ve "Uygulanmakta Olan Müfredat Programının İşleniş Şeklinin Anlatılması" konulu konferans düzenleyen Tekin, öğretmenlere yönelikte çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme ve "Drama ile Eğitimin Eğlencesine Varmaya Ne Dersiniz?" projesi kapsamında eğitimler de başlattı. Gözetimsiz sınav uygulamasını hayata geçirilen Tekin, öğrencilere dürüstlük ve güvenirlik kazandırmak amacıyla okullarda oluşturulan ve kasiyer bulunmayan "Dürüst Manav"da öğrenciler kumbaraya para atıp istediği meyveyi alıyor. İl genelinde "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" düzenleyen Tekin, il merkezi ve 7 ilçede yapılan çalıştayın sonuç raporunu da hazırlattırdı.

"Tekin, velilerin gönlünde taht kurdu"

Evde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Tekin, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla görme engellilerle empati yapmak, onları anlamak ve bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılması adına, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları hissedebilmek amacıyla öğrencilerle bir dakika gözlerini bağlayıp engelli oldu. Okullarda çeşitli spor dalları ve projelerde dereceye giren öğrencileri tebrik edip ödüllendiren Tekin, vatandaşların sosyal medyadan ev ziyaret taleplerini kırmayıp evlere konuk oluyor. Çeşitli nedenlerle okula gönderilmeyen çocukların ailelerini ziyaret eden Tekin, bine yakın öğrenciyi tekrar okula kazandırdı. Kurduğu ve her zaman beraber çalıştığı AR-GE ekibi ile birçok proje imza atan Tekin, Ağrı'nın eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla kendini eğitime adayan ve gece gündüz çalışarak öğrenci, veli ve öğretmenlerin gönlünde taht kurdu.

"Bu yolda hiç durmadan da ilerleyeceğiz"

Makamda oturarak ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin derdini anlayabileceğini belirten Tekin, "Bu nedenle ulaşabildiğim yere kadar ulaşmaya çalışıyorum. Öğretmenlerin yanına gidiyorum, çünkü öğrencilerimizi geleceğe birinci derecede hazırlayan öğretmenlerdir. Yeni nesil, sizin eseriniz olacak. Bizim işimiz de onlara yardımcı olmak, öğretmenlerin öğrencilerimize daha iyi, daha rahat, daha nitelikli bir eğitim verebilmelerini sağlamak amacıyla öğretmenlerimizle ilgilenmeliyiz. Öğrencilerimizle tek tek ilgilenmeliyiz, çünkü onları geleceğin modern, çağdaş, ekonomik refahı yakalamış Türkiye'sini oluşturacak. O çocukların hepsi birbirinden değerli. Bu nedenle gece-gündüz demeden hem öğretmenlerle, hem de öğrencilerle ilgileniyoruz. Bu yolda hiç durmadan da ilerleyeceğiz" dedi.