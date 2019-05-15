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İstinat duvarından düşerek öğretmen toprağa verildi

Tokat'ta bisikletle istinat duvarından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.
 15 Mayıs 2019 21:53
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İstinat duvarından düşerek öğretmen toprağa verildi

Tokat'ta bisikletle istinat duvarından düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Kaşıkcı Bağları Mahallesinde bir sitenin arkasındaki yolda ilerlerken bisikletiyle istinat duvarından düşen Serkan Gökçe (37), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gökçe'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Alipaşa Camii'ne getirildi. Genç yaşta oğlunu kazada kaybeden Öğretmenevi Müdürü Orhan Gökçe, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakiben sınıf öğretmenin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta istinat duvarından düşen öğretmen öldü

Cenazeye Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Süphi Küsbeci, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve 9 aylık kızı olan Gökçe'nin cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı
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