Öğrencileri için deneme sınavı kitabı yazıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde görev yapan 37 yaşındaki Türkçe öğretmeni Metin Mete öğrenciler için ücretsiz sınav deneme kitapları hazırlıyor.

Niksar İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni Metin Mete "Herşey öğrencilerim için" diyerek 2017 yılında başladığı 8. Sınıf öğrenciler için hazırladığı sınav deneme kitaplarını ücretsiz olarak öğrencilerine dağıtıyor.

İki yıl önce öğrencilerinin ısrarı üzerine ilk deneme kitabını hazırladığını, şu ana kadar üç adet deneme sınav kitabı çıkardığını belirten Mete; "2017 yılında kasaba öğrencileriyle birlikte çıktığım soru yazma serüvenine öğrencilerimin istekleri üzerine kendi imkanlarımla 8. Sınıflar için "Osman Kağan'ın Mektebi" kitabını çıkararak başladım. "Türkçeyi Yaşayarak Öğreniyorum" adlı içerisinde Niksar'ın tarihi yerlerinin de yer aldığı hikaye, gezi yazısı tarzında hem konuların anlatıldığı hem de bu yerlerin tanıtımının yapıldığı bir kitap çalışması bulunmakta. İki ay önce de tüm Türkiye'de Sarı Mavi olarak tanınan 8.Sınıf Türkçe Soru Bankası'nı kendi imkanlarımla çıkararak yurdun dört bir yanına gönderdim. Türkiye'de ilk defa tematik deneme kavramı ortaya çıkararak bu alanda çalışma yaptım. Bir tema belirliyor ve temadan 20 soru hazırlıyorum. Öğrencilere hem o temayı öğretiyor hem de Türkçe konularını o temanın içine yerleştirerek öğrencilerin Türkçe konularını daha iyi anlamaları sağlanıyor. Niksar ile başlayan tematik denemelerde aralarında Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, İzmir gibi 30'un üzerinde ilin hem tarihi ve kültürel alanda tanıtımı yapmak hem de bu tanıtım içinde Türkçe konularını öğrenciye aktarmak ön plana çıkıyor. Bunu yaparken iller hakkında bilgiler topluyor, sonra bu illerde yaşayan öğretmenlerle irtibata geçerek oradaki öğrencileri isim olarak denemenin içine yerleştiriyor. Bu değişik yöntemle öğrenciler konuları öğrenirken kendi isimlerinin denemede yer alması açısından büyük bir mutluluk ve motivasyon sahip oluyor" dedi.

30'un üzerinde ilde deneme yapan Metin Mete en büyük hedefinin ise, 81 ile de deneme yapmak olduğunu söyledi.