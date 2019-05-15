TBMM'deki güvenlik önlemleri artırıldı
Mecliste güvenlik önlemleri TBMM Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
|15 Mayıs 2019 22:13
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Mecliste güvenlik önlemleri TBMM Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
TBMM'yi ziyarete gelen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinin ardından ziyaretçi kabul salonuna geçerek işlemlerini yapabiliyor.
Ziyaretçi kabul salonunda TBMM Basın Yayın Halkla İlişkiler görevlilerince karşılanan vatandaşlar, kendilerine verilen kartlarla Meclis yerleşkesi içerisindeki güvenlik noktalarından geçebiliyor.
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