1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hasankeyf'te yeni bir hayat başlayacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, bir yandan tarihi eserleri koruma çalışmaları sürerken diğer yandan da vatandaşların büyük göçe hazırlanması için yapılan 700 konutun eksiklikleri gideriliyor.
 15 Mayıs 2019 22:18
Yazdır
Hasankeyf'te yeni bir hayat başlayacak

Ilusu Baraj gölü havzasında kalacak olan 12 bin yıllık geçmişe sahip tarihi antik kent Hasankeyf'te tüm çalışmalar aralıksız devam ediyor. Daha önce Yeni Hasankeyf yerleşkesindeki Kültürelpark alanına taşınan tarihi eserlerin imalatları ve çevre düzenlemesi devam ederken, Hasankeyfli 698 hak sahibinin konutlarındaki eksikliklerde giderilmeye çalışılıyor. Haziran ayında Batman Valisi Hulusi Şahin başkanlığında toplanacak olan komisyon kararına göre Hasankeyf'teki büyük göç ile ilgili karar alınacak.

Çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, şubat ayında Vali Şahin başkanlığında Hasankeyf özelinde yaptıkları toplantı ile birlikte yeni bir sürece girdiklerini söyledi. Bu kapsamda öncelikle hak sahiplerinin Yeni Hasankeyf'e taşınmasının ilk gündem maddesini oluşturduğunu kaydeden Kaymakam Koç, "700 adet konutumuz bitmiş durumda. Bunlarla ilgili ufak tefek arızalar yetkili firmalar tarafından takip edilerek hızlı bir şekilde onarımları ve eksiklerinin tamamlanması devam ediyor. Bu kapsamda 698 hak sahibimizi yakın bir gelecekte Hasankeyf'ten taşımayı planlıyoruz. Bu taşıma süreci içerisinde kent içi yollarımızın en son asfaltlama ve alt yapı imalatları da hızla devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın taşıma süreçlerinde kurumlarımızın, DSİ'nin, valiliğin de yardımları söz konusu olacak ve yeni bir hayatı Hasankeyf'te başlatmış olacağız" dedi.

Hasankeyf için turizm master planı hazırlanıyor

Ailelerin burada yeni bir hayata başlamasıyla birlikte turizmin de etkin olarak yeni süreçte daha iyi bir gelir kapısı olarak işletilmesini düşündüklerini kaydeden Kaymakam Koç, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Ilısu Barajı'nda su tutulmaya yakın zamanda başlanacağı bilgisi üzerine burada oluşacak baraj gölü ile birlikte yeni bir turizm alanını daha iyi bir şekilde turistlere ve bu noktada Hasankeyf'i merak edenler için iyi bir destinasyon olması için çalışmalarımız devam ediyor. Yine bu kapsamda valimizin başkanlığında oluşturulmuş olan turizmle ilgili çalışmalarımızda bir yandan devam ediyor. Bu anlamda bir master plan çalışmamız söz konusu. İlgili paydaşlarımızla, üniversite ve belediye ile birlikte özellikle önümüzdeki 10 sene için Hasankeyf'e neler yapılabilir, bunları birlikte tartışıyor ve belli bir alanda yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü'nün tarihi eserlerin taşındığı alanla ilgili, Arkeopark denilen Kültürpark alanının turizmde çok iyi bir cazibe noktası olacağı kanaatimizde hasıl. Turizmde birinci öncelikli turistlerimizin ilgi odağı olacağı yerin müze ve Arkeopark olacağını biliyoruz."

Arkeolojik kazılar devam edecek

Tarihi eserlerin su tutulmadan önce yeni yerlerine taşınacağını kaydeden Kaymakam Koç, "Yine bu kapsamda gölün ortaya çıkışı ile birlikte Hasankeyf'in asıl çekirdeğini oluşturan tarihi kale yeniden arkeolojik kazılara ve kurtarma kazılarına sahne olacağını söyleyebiliriz. İlgililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni Hasankeyf noktasına gelecek olan turistlerimizi, eski Hasankeyf'te kalede muhafaza edeceğimiz alanların gezilmesi için bir antik liman ve burada onların geçişleri için antik teknelerin yapılması ile ilgili süreçlerde bir yandan devam ediyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilecik Belediyesi, padişahların resimlerini neden kaldırdığını açıkladı
16 Mayıs 2019 13:39		 Adana karpuzunda hasat sevinci
16 Mayıs 2019 11:58
Ordu'da bir mahalle yok olma tehlikesi altında
15 Mayıs 2019 22:34		 Başkent barajlarında bahar bereketi
15 Mayıs 2019 22:30
Deniz dibinden tarih çıktı
15 Mayıs 2019 21:37		 Bodrum'un belediye plajlarında şezlong olmayacak
15 Mayıs 2019 21:26
Van'ın Pamukkalesi ilgi bekliyor
15 Mayıs 2019 21:22		 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2019 20:47
İSKİ geçen yıl 500 milyon TL açık verdi
15 Mayıs 2019 13:28		 Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü
14 Mayıs 2019 21:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Antoine Griezmann 1
patates kızartması 4
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 1
kırmızı 1
kadının kocasını kıskanması 2
aristokrasinin panzehri 1
meczup 1
güneş kremi 4
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 6
anlam karmaşası 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam