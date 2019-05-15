Başkent barajlarında bahar bereketi

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su miktarının bugün itibariyle toplam 604 milyon 291 bin metreküp olduğunu ifade eden Kınacı, barajlardaki toplam su rezervinin son gelen sularla birlikte yüzde 38,14 oranında olduğunu kaydetti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları dahil olmak üzere 15 Mayıs tarihine kadar baraj havzalarına gelen su miktarının geçen yılın tamamındaki su miktarından daha fazla olduğunu açıklayan Kınacı, baraj çevrelerinde biriken karların erimesi ve ilkbahar yağmurlarının etkisiyle barajlara su akışının daha yoğun olduğunu söyledi. Barajlardaki mevcut su miktarını geçen yılki su miktarıyla kıyaslayan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, barajlara 2018 yılının tamamında 384 milyon 897 bin metreküp su geldiğini, bu yılın sadece ilk 4,5 ayında ise rakamın 402 milyon 230 bin 372 metreküp seviyelerine çıktığını ifade etti. Barajları besleyen en önemli kaynağın kar suları olduğunu hatırlan Kınacı, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl da kar yağışları bereketli oldu. Ardından gelen bahar yağmurları içme suyu barajlarımızdaki su rezervimizi de artırdı. Mayıs ayının 15. günü de dahil olmak üzere barajlarımıza Ocak ayında 65 milyon, Şubat ayında 117 milyon, Mart ayında 114 milyon, Nisan ayında 84 milyon, Mayıs ayının 15 gününde ise 20 milyon metreküp su geldi."

Ankara'nın içme ve kullanma su ihtiyacının sağlandığı barajların dolu olması halinde toplam su kapasitesinin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğunu vurgulayan Kınacı, bugün itibariyle 604 milyon 291 bin metreküp su rezerviyle barajların yüzde 38,14 oranında dolu olduğunu ifade etti.

"Memba kalitesinde temiz ve sağlıklı suyumuz var"

Devam eden bahar yağmurlarıyla birlikte barajlardaki su seviyesinin daha da artmasını beklediklerine dikkat çeken Kınacı, Başkent'te abone sayısının ise bugün itibariyle 2 milyon 318 bin 360 olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başkent'in günlük ortalama 1 milyon 300 bin metreküp içme ve kullanma su ihtiyacı bulunuyor. Bu rakam yaz ve kış aylarında değişiklik gösteriyor. ASKİ olarak Başkentlilerin musluklarından akan suyu memba kalitesinde, temiz ve sağlıklı bir şekilde kullanıma sunmaktayız."