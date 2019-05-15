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Ordu'da bir mahalle yok olma tehlikesi altında

Aybastı ilçesinde şubat ayında 29 evin tahliye edildiği heyelan bölgesinde bazı evler akşam saatlerinde yıkıldı- Yetkililer, yaptıkları incelemenin ardından bölgedeki bazı evlerin daha boşaltılmasına karar verdi
 15 Mayıs 2019 22:34
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Ordu'da bir mahalle yok olma tehlikesi altında

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki heyelan bölgesinde çatlaklar oluşan evlerden 3'ü tamamen yıkılırken, 1'i yana doğru yattı.

İlçeye bağlı Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde, şubat ayında 29 evin boşaltıldığı heyelan bölgesindeki toprak kayması akşam saatlerinde devam etti.

Bunun üzerine daha önce tahliyesine karar verilen evlerden 3'ü tamamen yıkılırken, 1'i yana doğru yattı.

Mahalledeki bir cami ise yaklaşık 20 metrelik toprak kaymasıyla birlikte aşağı sürüklendi.

- Bölgede bazı evlerin daha tahliyesine karar verildi

Öte yandan bölgede, ev ve arazilerdeki çatlak ve yarıkların büyümesi üzerine ekiplerin yaptığı ön inceleme tamamlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mahalledeki bazı evlerin daha boşaltılmasına karar verildi.

Tahliye kararı verilen evlerin sahipleri akşam saatlerinde binalarını boşaltmaya başladı.

Diğer taraftan jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alarak, vatandaşların bölgeye girmesini yasakladı.

Anadolu Ajansı
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