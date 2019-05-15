İstanbul'da bir öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddia edildi

Arnavutköy'de bir ilköğretim okulunda önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki B.K., pencereyi kapatmak için sıra üstüne çıktığı sırada öğretmen O. S., sınıfa girdi. O.S. yanına çağırdığı öğrencisini arkadaşlarının önünde önce tokatladı sonra yumruk ve tekme attı.

Okuldan dönen çocuğunun öğretmen tarafından dövüldüğünü öğrenen anne Nimet Göçer ise hemen okula gitti. Öğretmenin okulda olmadığını öğrenen Göçer, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu

Annesiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren B.K.'nin "Son iki derse öğretmenden önce sınıfa girdim. sıranın üzerine çıkarak pencereyi kapatıyordum. bu sırada öğretmen içeri girdi.

Beni sıranın üzerinde gördü ve tahtaya çağırdı. 'Gerizekalı, mal gel buraya' dedi. Ben de dediğini yaptım. Tahtanın önünde dururken öğretmen bana vurmaya başladı.

Yüzüme en az 5-6 tokat attı. Sonra kafamın çeşitli yerlerine sağlı sollu 10-15 defa yumruk attı. Ben kendimi korumak için ellerimle kafamı kapattım. Öğretmen sonra benim bacağıma tekme attı. Ben ağlamaya başlayınca da sınıftan çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bende müdür yardımcısının yanına giderek durumu anlattım.

O da öğretmeni çağırttı. Ancak gelmeyince de beni eve gönderdi. Abim hastaneye götürdü. Sonra da annemle şikayete geldik" dediği öğrenildi.

Anne Nimet Göçer, "Ben işyerindeyken aradılar. Gelene kadar abisi hastaneye götürmüş. Öğretmen yok. Arka kapıdan öğretmeni de kaçırmışlar. Şikayetçi oldum. Hem öğretmenden hem de okul müdüründen. Dün müdüre sordum. Böyle bir olay olmuş öğretmeni neden bıraktınız diye bana mesaisi bitmişti gitti dediler" diye konuştu.

Ailenin avukatı Burak Temizer ise, "B.K., 11 yaşında ve maalesef bahsi geçen olay kasten yaralamadan daha çok kasten atam öldürmeye teşebbüs noktasına dahi varabilecek bir olay. Çünkü B.K.'nin baş bölgesine yaklaşık 2 dakika süren şekilde aldığı 15-20 yumruk darbesi var. B.K., can havliyle başını korumasaydı belki de şu an çok acı bir olay ortaya çıkmış olacaktı.

Bugün çocuğun başına gelen bu olay bir daha kimsenin başına gelmesin diye konunun takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.