Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Danışmanı Avukat Cansel Çevikol Tuncer, "Şu anda bir geçiş süreci yaşıyoruz. Bir durum tespiti yapıyoruz. Bütün birimlerle ilgili bilgileri, belgeleri topluyoruz. Acil konularla ilgili işleri yapıyoruz. Başkanımız seçimler öncesi vaat ettiği gibi dostluk, kardeşlik, barış ve huzuru getirdi. Biz hiçbir personelimizden işten çıkmasını istemedik. Kendi isteğiyle ayrılanlar oldu şu ana kadar.Antalya'ya hizmet etmek isteyen herkesle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Salı Grubunun düzenlediği iftar programına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Danışmanlarından Avukat Cansel Çevikol Tuncer, 31 mart seçimlerinden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Borç yükü var"

Belediyeye ait şirketlerin durumu hakkında da bilgi veren Tuncer, "Geçmişte belediyenin tüm gelirleri şirketleri tarafından paylaşılmış. Ancak güvenlik, bakım onarım, peyzaj gibi her türlü gider belediyenin üzerine kalmış. Bu konularda gerekli düzenlemeler yapılacak" dedi.

Bir ay içinde projeleri gerçekleştirmeye başlayacaklarını dile getiren Cansel Çevikol Tuncer, "Asla borç edebiyatı yapmak istemiyoruz. Yatırım için borçlanılmış. Kucağımızda bulduğumuz çok ciddi bir borç var. Ayağımızı yorgana göre uzatıp, bu yılı biraz da tasarruf tedbiri ile geçirerek gelecek yıllarda vadettiğimiz tüm projeleri hayata geçireceğimize olan inancımız tam. Yeni yönetim değişikliğini gösterecek olan 100 gün, 300 gün içinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimiz var" diye konuştu.

"Konyaaltı projesinden gelir yok"

Konyaaltı sahiliyle ilgili de açıklamalar yapan Tuncer, "Konyaaltı sahilini işleten şirketin bir takım aykırılıkları var. Yani fazla kullanım alanları var. Büfeler maalesef yayılmış durumda. Halkımızın şikayetleri var. Belediye buradan bir kuruş gelir elde etmiyor. Oradan elde edilen yıllık 8 buçuk milyon lira kira bedeli ecrimisil olarak Maliyeye yatırılıyor. Belediyenin kasasına bir kuruş girmediği gibi, belediye oraya kendi kasasından 277 milyon lira para harcayarak o sahil projesini gerçekleştirdi. Biz sözleşmede bir takım düzeltmeler yapılmasını isteyeceğiz. Çünkü güvenlik, bakım-onarım, peyzaj gibi her türlü gider de büyükşehir belediyesinin üstünde"ifadelerine yer verdi.

"Şehir içi turistik tur"

Antalya'da trafik kazalarına neden olan kavşaklarda bir takım düzenlemelere gidileceğini belirten Tuncer, bunların başında Antalyaspor Kavşağı ile İl Sağlık Müdürlüğü kavşağının geldiğini söyledi. Trafik güvenliğini sağlayabilmek için bazı noktalarda bisiklet yollarında değişiklikler yapılacağını anlatan Tuncer, faytonlarla ilgili de çok fazla şikayet aldıklarını aktardı. Tatile gelen turistlere kenti daha iyi tanıtabilmek içi şehir içi turistik turlar düzenleyeceklerini vurgulayan Tuncer, "Üstü açık 2 katlı otobüsleri süsleyip teleferikten başlamak suretiyle Düden Şelalesine kadar gidecek şekilde turistik turlar düzenleyeceğiz. Örneğin şu anda bir turist teleferiğe gitmek istese ulaşım imkanı yok. Düden Şelalesi için de öyle. Amacımız şehir merkezine gelen turistlerin toplu ulaşımla kentin diğer yerlerine de gidebilmesi. Şehir içi turistik tur projelerini kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz"dedi.

"TEDES yakında devreye girecek"

Tuncer bir soru üzerine Menderes Türel döneminde yapılan sözleşmeye göre Antalya genelinde alt yapı hazırlıkları devam eden Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'nin yakında devreye gireceğini söyledi.Tuncer, "Belediyenin yapmış olduğu bir protokol var. Seçim öncesi uygulamaya geçebilecek iken Menderes başkanımız uygulamaya geçirmemiş bunu. Ceza kesilmesin diye. Şimdi orada sinyalizasyon, daha doğrusu tabelalarla ilgili bir eksiklik var. O tamamlanır tamamlanmaz hayata geçirmek zorundayız. Çünkü bir protokolle bağlıyız. Bununla ilgili işlemleri Emniyet yürütecek. Cezaları biz kesmeyeceğiz yani" diye konuştu.