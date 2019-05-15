'Düşük kurdan döviz bozdurma' vaadiyle dolandırıcılık

Kuşadası'nda 5 ay önce düşük kurdan sterlin bozdurma vaadiyle bir kişiyi dolandıran ve 100 bin TL parasını alıp kaçan sahte kimlikli iki zanlı, polisin kamera kayıtlarıyla tespit edildi ve parmak izi araştırmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda 20 Aralık 2018 tarihinde Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir vatandaş, kendilerini O. Ve A. Olarak tanıtan iki kişinin düşük kurdan sterlin bozdurmak vaadiyle kendisini kandırıp, 100 bin TL parasını dolandırdıklarını belirterek, şikayette bulundu. Vatandaşın şikayeti üzerine dolandırıcılık iddiasıyla ilgili araştırma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki işyeri ve mobese kameralarını titizlikle inceledi.

Şüpheli şahısların görüntüleri ile kullandıkları aracı tespit eden polis ekipleri, dolandırıcılıkla suçlanan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen iki kişinin peşine düştü. Daha önceden belirlenen aracın önceki gün Kuşadası'na giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, takip sonucu içinde söz konusu iki şüphelinin bulunduğu aracı Boyalık Yolu'nda durdurdu.

Araçtan indirilen iki şüphelinin verdikleri kimliklerin sahte olmasından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi incelemesinde asıl kimliklerinin O.M. ve T.G. olduğunu belirledi. Ayrıca, gerçek kimlikleri ortaya çıkan iki şüpheliden T.G.'nin biri " Görevi Yaptırmamak için Direnme ve 3'ü de Dolandırıcılık" suçundan olmak üzere toplam 4 dosyadan, O.M.'nin ise dolandırıcılık suçundan arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyet müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.