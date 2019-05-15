1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Düşük kurdan döviz bozdurma' vaadiyle dolandırıcılık

'Düşük kurdan döviz bozdurma' vaadiyle dolandırıcılık yapan iki zanlı 5 ay sonra parmak izinden yakalandı
 15 Mayıs 2019 22:45
Yazdır
'Düşük kurdan döviz bozdurma' vaadiyle dolandırıcılık

Kuşadası'nda 5 ay önce düşük kurdan sterlin bozdurma vaadiyle bir kişiyi dolandıran ve 100 bin TL parasını alıp kaçan sahte kimlikli iki zanlı, polisin kamera kayıtlarıyla tespit edildi ve parmak izi araştırmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda 20 Aralık 2018 tarihinde Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir vatandaş, kendilerini O. Ve A. Olarak tanıtan iki kişinin düşük kurdan sterlin bozdurmak vaadiyle kendisini kandırıp, 100 bin TL parasını dolandırdıklarını belirterek, şikayette bulundu. Vatandaşın şikayeti üzerine dolandırıcılık iddiasıyla ilgili araştırma başlatan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki işyeri ve mobese kameralarını titizlikle inceledi.

Şüpheli şahısların görüntüleri ile kullandıkları aracı tespit eden polis ekipleri, dolandırıcılıkla suçlanan ve sahte kimlik kullandığı belirlenen iki kişinin peşine düştü. Daha önceden belirlenen aracın önceki gün Kuşadası'na giriş yaptığını tespit eden polis ekipleri, takip sonucu içinde söz konusu iki şüphelinin bulunduğu aracı Boyalık Yolu'nda durdurdu.

Araçtan indirilen iki şüphelinin verdikleri kimliklerin sahte olmasından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi incelemesinde asıl kimliklerinin O.M. ve T.G. olduğunu belirledi. Ayrıca, gerçek kimlikleri ortaya çıkan iki şüpheliden T.G.'nin biri " Görevi Yaptırmamak için Direnme ve 3'ü de Dolandırıcılık" suçundan olmak üzere toplam 4 dosyadan, O.M.'nin ise dolandırıcılık suçundan arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan iki zanlı, emniyet müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte tarihi yalıya çarpan geminin ödeyeceği miktar
15 Mayıs 2019 21:18		 TBMM çalışanını rehin almak isteyen 2 DHKP/C'li yakalandı
14 Mayıs 2019 20:50
Kırklareli'nde Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
13 Mayıs 2019 23:37		 Nevşehir'de tefecilik operasyonu: 7 kişi gözaltında
13 Mayıs 2019 21:28
Lise öğrencisini 14 kez bıçakladı, tahliye oldu
13 Mayıs 2019 19:29		 Korkunç olay öğretmenine verdiği mektupla ortaya çıktı
13 Mayıs 2019 19:23
Gazeteci Demirağ'ı darp eden iki şüpheli yakalandı
11 Mayıs 2019 19:09		 Başsavcılık, o paylaşımlara soruşturma başlattı
11 Mayıs 2019 18:27
Savcılıktan kayıp Ecrin ile ilgili açıklama
11 Mayıs 2019 16:59		 'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor
09 Mayıs 2019 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öz eleştiri yapmayı bir türlü becerememek 2
bilgisayar yazılımları ile istihbarat 1
Akıl tutulması 1
diagne'nin kafa kesme işareti yapması 1
sabahattin ali 1
Damalı bayrak 2
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2
galatasaray'ın alenen şampiyon yapılması 1
iğne yaptırmanın orucu bozmaması 4
ıssız adam 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam