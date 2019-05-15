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51 milyon lira harcandı, 4 yıldır hizmete açılamıyor

Gümüşhane'de yapımı tamamlanan ve zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamayan yeni devlet hastanesi için güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı.
 15 Mayıs 2019 22:51
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51 milyon lira harcandı, 4 yıldır hizmete açılamıyor

Gümüşhane'de yapımı tamamlanan ve zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamayan yeni devlet hastanesi için güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. Kuzey ve güney cephesinde ağırlık yapan yamaçta molozlar temizlenecek, 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülerek hastanenin zemin kayma riski ortadan kaldırılacak.

Kentte, Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı, 200 yataklı ve bünyesinde 10 ameliyathane ile 30 yoğun bakım ünitesi yer alan yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015?te tamamlandı. İnşaatının tamamlanmasının ardından, yamaç arazide elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane zemindeki kayma riski nedeniyle 4 yıldır hizmete açılamadı. Hastane binası için zemin güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. AFAD tarafından hazırlanan proje ile hastanenin kuzey ve güney cephesinde bulunan kayalık alanlardan yaklaşık 390 bin metreküp hafriyat çıkarılacak, ağırlık yapan yamaçta molozlarının temizlenmesinin ardından 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülecek. Proje ile zemin kayması riski ortadan kaldırılarak hastane hizmete açılacak.

'HASTANE BİRAN ÖNCE AÇILMALI'

Gümüşhane'de vatandaşlar hastanenin biran önce hizmete açılmasını bekliyor. Hastaneye kentin ihtiyacı olduğunu anlatan Ali Sait Al, Bu hizmetin Gümüşhaneliler tarafından kullanılamaması bir handikap. Burada yetkililerin bir an önce çözüm bulup böyle bir yatırımı Gümüşhane?de kullanıma açması gerekiyor. Çünkü mevcut hastanemizin durumu ve kapasitesi ortadaö dedi. Hastanenin yapıldığı arazinin yanlış seçildiğini söyleyen Tamer Merdan da ?Hastane bitirildi ve açılamadı. Hastanenin zeminin sağlam olmadığı ve kaymalar olduğu söylendi. Şu an bölgeyi diyafram duvar ile sağlamlaştırmaya çalıştıklarını öğrendik. Süreç çok uzadı bu da insanları usandırdıö diye konuştu. Hastanede doktor eksikliği olduğunu söyleyen İzzet Demirkıran ise, ?Biz bir MR için farklı şehirlere gidiyoruz. Doktor ve cihaz olmadıktan sonra binalar hiçbir işe yaramazö şeklinde konuştu.

DHA
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