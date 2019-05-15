'Cumhurbaşkanımız Keskin için talimat yağdırdı'

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin sorunlarının çözümü üzerine görüştüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Keskin'in sorunlarının çözülmesi için talimat yağdırdı" dedi.

Can, Keskin'de 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldiğini anlatan Can, "Kendisine Keskin'de yapılması gereken işleri arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşme esnasında ilgili bakanlara Keskin'in sorunlarının çözülmesi için talimat yağdırdı. Bu talimatlar da ilgili bakanlıklar tarafından ivedilikli olarak yerine getirilecek," diye konuştu.

Can, cumhurbaşkanının ilk talimatının Keskin'in Karıştıran mevkiine "Millet Bahçesi" yapılması olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Keskin'e doğal gaz gelmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le görüştüğünü vurgulayan Can, bu sorunun çözümü için Dönmez'e "Gerekeni yapın" talimatını verdiğini dile getirdi.

Can, Keskin'e uzatılması planlanan doğal gaz hattının Hasandede'ye kadar geldiğini hatırlatarak, "Keskin Organize Sanayi bölgesine de doğal gaz gelecek, böylece yatırımcılarımız da organize sanayi bölgesine yatırımlarını daha rahat yapacaklar. Ayrıca Keskinli hemşehrilerimiz de doğalgazla evlerini ısıtma, daha rahat bir yaşam sürme fırsatı bulacaklar." ifadesini kullandı.

Keskin'in su sorununun çözülmesi için de Erdoğan'ın talimatlar verdiğini aktaran Can, şunları söyledi:

"Keskin şu an Kapulukaya Barajından Kırıkkale Belediyesi ile birlikte su alıyor. Bu su İller Bankasının gerçekleştirdiği proje ile Keskin'e basılıyor. Kot yüksek olduğu içinde maalesef devamlı arıza veriyor. Yanlış bir proje yapılmış. Bu projenin doğrusu paralel olarak İller Bankası tarafından ivedilikle yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun da talimatını verdi."

Can ayrıca Cumhurbaşkan'ın, Dinek Dağı'ndan cazibeyle, enerji maliyeti olmaksızın Keskin'e içilebilir su getirilmesi için Devlet Su İşlerine talimat verdiğini kaydetti.