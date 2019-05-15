Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yunanistan'a DHKP-C tepkisi
|15 Mayıs 2019 23:11
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da mahkemenin, ülkede Kasım 2017'de yakalanan DHKP-C ile iltisaklı 9 kişinin "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından beraatine karar vermesine ilişkin değerlendirmesinde, DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemlediklerini belirtti.
Aksoy, Yunanistan'da tutuklanan DHKP-C mensuplarının beraat etmesine ilişkin bir soruya yazılı verdiği yanıtta, şunları bildirdi:
DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan'ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan'da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez.
"Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye'de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz 9 DHKP/C mensubuna yönelik bugün verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan'da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır."
DHPK/C'nin, AB'nin de terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlatan Aksoy, "Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa'da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır." ifadelerini kullandı.
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