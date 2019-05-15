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'Bu millet sandığa ve iradesine çok önem verir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Bu millet sandığa ve iradesine çok önem verir. İradesini çalmaya kalkışanlara, sandığını devirenlere tarihin her döneminde gereğini yapmıştır"
 15 Mayıs 2019 23:16
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'Bu millet sandığa ve iradesine çok önem verir'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu millet sandığa ve iradesine çok önem verir. İradesini çalmaya kalkışanlara, sandığını devirenlere tarihin her döneminde gereğini yapmıştır." dedi.

Keskin'de 2 Haziran'da yenilenecek belediye başkanlığı seçimi öncesi partisi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, "31 Mart seçimlerine sanırsınız ki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidildi." ifadesini kullandı.

Her konuşmasında bu kez yapılacak seçimlerde, projelerin ve hizmetin yarışacağını, adayların birbiriyle yarışacağını, belediye başkanlarının halka hizmet için seçileceğini belirttiğini anımsatan Akşener, "Birbirinizi kırmayın incitmeyin, akrabalarınızla ve komşularınızla kötü olmayın dedim. 25 yıldır aktif politika yapıyorum bu kadar ağır iftiralara şahsen uğradığım, bu kadar çirkin hakaretlere uğradığım bir seçime ben bu ülkede şahit olmadım." diye konuştu.

Akşener, 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı ve Doğruyol Partisi'nden (DYP) İstanbul Milletvekili seçildiğini anlattı.

- "Haklının yanında durduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da o dönemde Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurgulayan Akşener, şöyle konuştu:

"REFAHYOL koalisyonumuz vardı. Bugün Keskin Belediye Başkan adayımıza, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yapıldığı gibi o günün muktedirlerinin kanaati, kararı ve talimatıyla Erdoğan Başkanlık'tan alındı ve hapse gönderildi. Bugün ona şak şak yapanların hiçbiri yanında yoktu. Bu kadın oradaydı. Bu millet sandığa ve iradesine çok önem verir. İradesini çalmaya kalkışanlara, sandığını devirenlere tarihin her döneminde gereğini yapmıştır. O gün 'muhtar olamaz' diye manşet atan muktedirlerin paçavralarına inat biz Erdoğan'ın yanında durduk. Ayrı partilerdendik, rakiptik ama iş demokrasiye, hukuka, adalete geldiği zaman, adaletsizliğin karşısında mağdurun ve haklının yanında durduk. Bunun üzerinden yıllar geçti ve yıl 2019 oldu. 31 Mart seçimleri ve dünün o 28 Şubat muktedirlerinin zulümlerinden bin kat fazlası, milyon kat fazlası dünün mağdurundan bugün Keskin'de, İstanbul'da ve İYİ Parti'nin aynı şartlara haiz ve itiraz ettiğimiz ama reddedilen Mustafa Kemal Paşa'da ve Manisa'nın Yunus Emre'sinde karşı karşıya kaldık."

2 Haziran seçimleri öncesinde Keskin'de çok güzel bir yarışın olacağına vurgu yapan Akşener, "İktidar yağdıracak. Biz de bu sefer daha güçlüyüz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş gereğini yapacak. Hadi bakalım. Yarış böyle olmalıdır. Aynı şeyleri başka yerlerde yaptılar. Sakın ha iktidarın iddia ettiklerine kardeşlerim inanmasın. Bizim sözümüz söz Mansur Yavaş benimle gelecek ve burada size söz verecek." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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