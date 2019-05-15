Genç kızın feci ölümü! Gözyaşlarıyla toprağa verildi
|15 Mayıs 2019 23:26
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Bursa'nın Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 7 kişilik arkadaş grubu, iftar yapmak üzere Şevketiye Mesire alanına geldi. Burada iftarlarını yapan gençler, daha sonra ATV ile gezintiye çıktı.
Mustafa Parmak yönetimindeki ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Kısa sürede bölgeye gelen AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma, AKUT ve İtfaiye ekipleri, kurdukları halatlı sistemle uçuruma indi. ATV'de bulunan Görkem Sarıkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan sürücü Mustafa Parmak ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaşamını yitiren Görkem Sarıkaya'nın, cenaze namazı bugün ikinde namazı öncesi Gemlik Asım Kocabıyık Camii'nde kılındı. Cenazeye Sarıkaya'nın ailesi, arkadaşları, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir ve yüzlerce Gemlikli katıldı. Baba Metin Sarıkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve talihsiz kızının tabutuna sarılarak göz yaşı döktüğü görüldü. Sarıkaya'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Belediye Mezarlığı'na defnedildi.
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