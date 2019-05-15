Beşiktaş'taki terör saldırısı davası ertelendi

Terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park yanında gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları alındı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıklara ve avukatlarına savcılığın esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için söz verildi.

Duruşmada söz verilen bir kısım tutuklu sanıklar, haklarında iddianamede ve mütalaadaki suçlamalarına ilişkin savunma yapmadıklarını belirterek, yargılamanın usullerine ilişkin beyanda bulundu.

Bir kısım sanıklar da, dosyadaki delillerden kendilerinin suçlanamayacağını, mağdur ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Sanıkların avukatları da, müvekkillerinin bu saldırıyla ilgilerinin olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Tüm sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınması tamamlandı.

Duruşma, 17 Mayıs Cuma gününe ertelendi.