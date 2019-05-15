1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AA muhabirini arama çalışmaları yarın devam edecek

Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edilecek.
 15 Mayıs 2019 23:41
Yazdır
AA muhabirini arama çalışmaları yarın devam edecek

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

Uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının 6'ncı günü, Bayburt Valiliği koordinasyonunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce başlatılan dere akışının azaltılması çalışmalarıyla sürdürüldü.

Nişancı'nın düştüğü alandaki şiddetli suyun azaltılması için derede yapılan bent yakınına, İSKİ'den getirilen tahliye motorları yerleştirildi. İş makinelerinin yardımıyla gerçekleştirilen işlemlerde suyun tahliye edileceği yol güzergahına ise tahliye boruları konuldu.

Bentin bulunduğu alanda çalışmaları inceleyen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, DSİ, İSKİ ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timi yetkilileriyle görüştü.

Arama çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğüne işaret eden Vali Pehlivan, Nişancı'nın bulunabilmesi için bütün imkanların ortaya konulduğunu ve konulmaya da devam edileceğini söyledi.

Öte yandan, bent ve çevresinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarına devam etti.

Olayın yaşandığı yerin karşısındaki alandan vadiye inen ekipler, halatlar vasıtasıyla şiddetli suyun aktığı bölgede demir çubuklarla arama gerçekleştirdi.

Nişancı'yı arama çalışmalarına yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri
16 Mayıs 2019 15:16		 Sağlık Bakanlığı, tatilde, diyalizi uygulaması yapacak illeri belirledi
16 Mayıs 2019 11:50
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
16 Mayıs 2019 10:04		 Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
16 Mayıs 2019 08:51
BDDK Başkanlığı'na Mehmet Ali Akben atandı
16 Mayıs 2019 07:21		 F-35'ler için kurulan merkez tamamlandı
16 Mayıs 2019 06:50
Veri güvenliğinde kontrol sizde olsun
16 Mayıs 2019 06:10		 HSK, birinci snıfa ayrılma incelemesine tabi tutacağı personeli açıkladı
16 Mayıs 2019 04:18
51 milyon lira harcandı, 4 yıldır hizmete açılamıyor
15 Mayıs 2019 22:51		 TBMM'deki güvenlik önlemleri artırıldı
15 Mayıs 2019 22:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hasan şaş 1
miguel lopes 5
türkiyede engelli olmak 5
meczup 1
aristokrasinin panzehri 1
17.05.2019 fenerbahçe vs anadolu efes maçı 3
baklava 6
tuz ruhu ile çamaşır suyunu evlendirmek 2
hatırlamıyorsam kimsem değilsin 3
Alışkanlık,farkındalığın yokluğudur 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam