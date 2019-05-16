Engellilerin çayda çıra farkındalık yürüyüşü
|16 Mayıs 2019 00:54
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Elazığ'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilere yönelik "çayda çıra" yürüyüşü yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle İl Müdürlüğünce engelli bireylere dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte, 300 engelli ve aileleri ellerinde mumlar ile davul zurna eşliğinde Kültür Park'tan, Amfi Gösteri Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından engelli bireylerden oluşan folklor ekibi çayda çıra ve halk oyunları gösterisi sundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, Bakanlığın bugüne kadar engellilerin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.
Engellilerin daha iyi yaşaması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bozkurt, "Düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat da böyle bir etkinlikte bulunduğu için çok mutlu olduğunu, herkesin engellilere duyarlı olması gerektiğini belirtti.
Fırat, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her daim engellilerin yanında olan bir kurum. Bu tür ortamlarda sesimizin duyurulmasından çok memnunuz." diye konuştu.
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