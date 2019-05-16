1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engellilerin çayda çıra farkındalık yürüyüşü

Elazığ'da, Engelliler Haftası dolayısıyla engellilere yönelik "çayda çıra" yürüyüşü düzenlendi
 16 Mayıs 2019 00:54
Yazdır
Engellilerin çayda çıra farkındalık yürüyüşü

Elazığ'da, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engellilere yönelik "çayda çıra" yürüyüşü yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle İl Müdürlüğünce engelli bireylere dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte, 300 engelli ve aileleri ellerinde mumlar ile davul zurna eşliğinde Kültür Park'tan, Amfi Gösteri Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından engelli bireylerden oluşan folklor ekibi çayda çıra ve halk oyunları gösterisi sundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, Bakanlığın bugüne kadar engellilerin sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi.

Engellilerin daha iyi yaşaması adına çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bozkurt, "Düzenlediğimiz etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat da böyle bir etkinlikte bulunduğu için çok mutlu olduğunu, herkesin engellilere duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Fırat, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her daim engellilerin yanında olan bir kurum. Bu tür ortamlarda sesimizin duyurulmasından çok memnunuz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'
16 Mayıs 2019 16:16		 PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı
16 Mayıs 2019 15:27
Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek
16 Mayıs 2019 15:22		 Mimarlar Odası ODTÜ'ye KYK yurduna karşı
16 Mayıs 2019 15:01
Babasının kucağında vatan için yemin etti
16 Mayıs 2019 14:22		 'Drift terörü' mağduru yaralı kızlar o anları anlattı
16 Mayıs 2019 14:08
Başkentte 'içme suyunda bakteri' iddiası yalanlandı
16 Mayıs 2019 14:03		 TMO alım fiyatlarını hasat öncesi belirleyecek
16 Mayıs 2019 14:01
Ordu'da 61 bina ve 80 konut tahliye edildi
16 Mayıs 2019 13:40		 Milli Savunma Bakanlığı'ndan 19 Mayıs paylaşımı
16 Mayıs 2019 13:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
10kg bal 100tl 3
ıssız adam 1
diagne'nin kafa kesme işareti yapması 1
bayram tatili sonrası iki hafta daha izinli olan memur 2
barbaros şansal'ın ramazan paylaşımı 2
yurtdışı alışverişlerinde gümrük muafiyetinin kaldırılması 1
Dysania 1
plogging 1
türkiyede engelli olmak 5
okullarda yeni tatil sistemi 8
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam