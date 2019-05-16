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Temsili askerlik yapacak engellilere kına gecesi düzenlendi

Kastamonu'da 'Engelliler Haftası' kapsamında temsili askerlik yapacak olan engellilere kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinde kına yakılan engellilerin yakınları duygusal anlar yaşadı.
 16 Mayıs 2019 01:52
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Temsili askerlik yapacak engellilere kına gecesi düzenlendi

Kastamonu'da 'Engelliler Haftası' kapsamında temsili askerlik yapacak olan engellilere kına gecesi düzenlendi. Kına gecesinde kına yakılan engellilerin yakınları duygusal anlar yaşadı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince "Engelliler Haftası" kapsamında Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir günlük temsili askerlik yapacak engellilere kına yakıldı. Kına öncesi aileler, duygusal anlar yaşayarak çocukları ile fotoğraf çektirdi. Ardından 25 engellinin eline askerlik kınası yakıldı. Kınanın yakıldığı sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kınanın ardından aileler ve engelliler türküler eşliğinde halay çekip oyunlar oynadı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak olan engelliler için kına gecesi düzenlediklerini söyleyen Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Özer Hızarcıoğlu, "Herkes çok duygulandı. Özel bireylerin heyecanı ve ailelerin gururlu bakışları arasında kınamızı yaktık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Çakı gibi askerlerimiz var hepsi de göreve hazır, can atıyorlar. Arkadaşlarımızın bir takım eksikleri olabilir ama vatan borcu söz konusu olduğunda kocaman yüreklerini gözlüyorsunuz" diye konuştu.

Engelli oğluna kına yakılan Fatma Akça ise, "Bütün anneler gibi oğlum asker olacağı için ben de çok gururluyum. Kınasını da gördük, neşesi yerindeydi. İnşallah askerliğini de göreceğiz" dedi.

Recai Kurtçuoğlu da, oğlunu engelli olarak görmediğini belirterek, "Oğlum Fırat'ın annesi askerlik kıyafetini daha önce almıştı. Asker kıyafetlerini çok sevdi, kepini hiç çıkarmıyor. Askerliğe çok meraklıydı. İçimizde buruk bir sevinç var" ifadelerini kullandı.

Ağabeyi için kına gecesine geldiğini söyleyen Berkan Akbay ise, "Ben 17 yaşındayım, ağabeyim 21 yaşında. Bugün asker kınası yakıldı. Hayatında hiç böyle bir şey yaşamamıştı, çok mutlu oldu. Her Türk askerliğe meraklıdır. Sağlam olsaydı eminim oda seve seve askere giderdi. Bugün çok mutlu oldu" şeklinde konuştu.

Daday'da askerlik yapmaya gitmek istediğini belirten engelli genç, "Jandarma olmak istiyorum, vatanımı milletimi korumak istiyorum. Asker olmak istiyorum" dedi.

Kına yakılan engelli gençler, İl Jandarma Komutanlığında bir günlük temsili askerlik yapacak.
İhlas Haber Ajansı
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