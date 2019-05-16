16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Resmi Gazetede, 4 ayrı kuruma ait atama kararnameleri yer aldı
|16 Mayıs 2019 03:46
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16 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede 4 ayrı kuruma ait atama kararnameleri yer aldı. İşte o kararnameler.
ATAMA KARARLARI
-- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Açık Bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Hakkı TOK'un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/125)
-- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali AKBEN'in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/126)
-- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif AKGÜL'ün Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/127)
-- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Ümit ORHAN'ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/128)
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