5 KİT'in dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
5 kamu iktisadi teşebbüsüne ait dolu ve boş kadro kararnamesi yer aldı
|16 Mayıs 2019 03:53
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16 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede, Eti Maden, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Elektrik İletim, TCDD, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait dolu ve boş kadro kararnameleri yer aldı. Tıklayınız
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