AYM'den avukatların alacağı vekalet ücretine dair karar
Anayasa Mahkemesi, avukatların hem avukatlık ücreti hem de vekalet ücreti almasının Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
|16 Mayıs 2019 04:16
|Yazdır
Avukatlık ücret avukat ile müvekkili arasında imzalanan özel bir sözlemedir.
Vekalet ücreti ise, davanın kazanılması sonrasında mahkemenin takdir ettiği bir ücrettir.
Açılan bir davada, avukatların hem müvekkillerinden avukatlık ücreti hem de davayı kazanmaları halinde mahkemeden vekalet ücreti adı altında ikinci bir ödeme aldığı, vekalet ücretinin avukatlık ücretinden mahsuplaşılmadığı belirtilmiş ve bu düzenlemenin iptal istenmiştir.
Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, avukatlık ücret sözleşmelerinde, dava sonunda takdir olunacak vekalet ücretlerinin mahsuplaşmaya konu olabileceğine dair hüküm konulabileceği gerekçesiyle, mevcut kuralın Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı
16 Mayıs 2019 15:37
|'Kırmızılı Kadın'ın, AYM'ye yaptığı başvuru sonuçlandı
15 Mayıs 2019 18:19
|AYM'den Barış Yarkadaş hakkında hak ihlali kararı
15 Mayıs 2019 16:25
|AYM'den taşınmaz bedel tespitinde sınıra iptal
14 Mayıs 2019 12:15
|Anayasa Mahkemesinin 'Ayşe Çelik' kararı yayımlandı
10 Mayıs 2019 06:21
|AYM kararı sonrasında, Ayşe Çelik cezaevinden çıktı
09 Mayıs 2019 23:54
|Anayasa Mahkemesi'nden 'Hizb-ut Tahrir' kararı
09 Mayıs 2019 19:29
|AYM'den tıbbi ihmal sonucu gerçekleşen sakatlığa hak ihlali
08 Mayıs 2019 13:12
|AYM'den Nazlı Ilıcak'a red
03 Mayıs 2019 15:22
|AYM'den Ahmet Altan ile Ali Bulaç için karar
03 Mayıs 2019 13:21