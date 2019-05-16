Enerji Bakanlığında iki daire başkanlığı birleştirildi
|16 Mayıs 2019 04:02
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1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, 16 Mayıs 2019 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile,
1- Personel daire başkanı ve destek hizmetleri daire başkanlıkları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.
2- Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, Diş İlişkiler Genel müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
3- Denetim Hizmetleri Başkanlığının ismi Teftiş Kurulu Başkanlığı, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının isimleri ise başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak değiştirilmiştir.
4- Denetim Hizmetleri Başkanı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü, Destek Hizmetleri Daire Başkanının görevleri sonlandırılmıştır.
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