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Enerji Bakanlığında iki daire başkanlığı birleştirildi

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle, Enerji bakanlığını teşkilat CBK'sında değişiklik yapıldı
 16 Mayıs 2019 04:02
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Enerji Bakanlığında iki daire başkanlığı birleştirildi

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, 16 Mayıs 2019 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile,

1- Personel daire başkanı ve destek hizmetleri daire başkanlıkları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.

2- Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, Diş İlişkiler Genel müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

3- Denetim Hizmetleri Başkanlığının ismi Teftiş Kurulu Başkanlığı, başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının isimleri ise başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak değiştirilmiştir.

4- Denetim Hizmetleri Başkanı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü, Destek Hizmetleri Daire Başkanının görevleri sonlandırılmıştır.

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