1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
 16 Mayıs 2019 04:05
Yazdır
Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30776

YÖNETMELİK

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "şoför," ibaresinden sonra gelmek üzere "mübaşir," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "mübaşir," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,"

"k) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,"

"3) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,"

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Enerji Bakanlığında iki daire başkanlığı birleştirildi
16 Mayıs 2019 04:02		 5 KİT'in dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı
16 Mayıs 2019 03:53
Tarım'da, yönetici rotasyonu yönetmeliği kaldırıldı
13 Mayıs 2019 09:10		 İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği
11 Mayıs 2019 04:26
Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
09 Mayıs 2019 03:21		 Maden işlerinde çalıştırılmak üzere, 8 mühendislik bölümü mezunları arasından, uzman alınacak
03 Mayıs 2019 08:24
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
03 Mayıs 2019 05:07		 Türkiye Adalet Akademisi yeniden açıldı
02 Mayıs 2019 05:38
Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
02 Mayıs 2019 05:26		 AÖF yaz okulu yönetmeliği yayımlandı
24 Nisan 2019 09:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:33 - Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı
15:39 - Ateş sınır görevine hazır15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hdp'nin içinde çok iyi niyetli siyasetçiler var 4
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2
pisi pisine ölmek 11
cenazenin davul çalarak defnedilmesi 3
barbaros şansal'ın ramazan paylaşımı 2
Alışkanlık,farkındalığın yokluğudur 1
hatırlamıyorsam kimsem değilsin 3
Fabricio Agosto Ramirez 1
mustafa yıldızdoğan 1
iyi insanların hala var olduğuna duyulan inanç 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam