Yargıtay, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16 Mayıs 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30776

YÖNETMELİK

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "şoför," ibaresinden sonra gelmek üzere "mübaşir," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "mübaşir," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,"

"k) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı Hizmetler Grubundaki kadrolarda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,"

"3) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,"

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.