HSK, birinci snıfa ayrılma incelemesine tabi tutacağı personeli açıkladı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
|16 Mayıs 2019 04:18
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Resmi Gazete
Sayı : 30776
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından
Birinci dereceye yükselmiş olup 30.04.2019 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir liste aşağıda gösterilmiştir.
Nisan 2019 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmemiştir.
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren 1 ay içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler.
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