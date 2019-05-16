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Veri güvenliğinde kontrol sizde olsun

Kişisel verilerin korunmasının artık bir güvenlik meselesi haline geldiğini dile getiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kontrol cihazda değil sizde olsun" dedi. Bilir, kişisel verilerin korunmasının anayasal hak olduğunu belirterek, bunu ihlal eden suçlulara bugüne kadar toplam 4 milyon TL'yi aşkın para cezası verildiğini kaydetti
 16 Mayıs 2019 06:10
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Veri güvenliğinde kontrol sizde olsun

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Kişisel verilerin korunması, aslında kişinin kendisinin korunmasıdır. Kişinin korunması bir bakıma toplumun korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması bir güvenlik meselesi haline geldi" dedi. Vatandaşlardan akıllı cihazlarının gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirmelerini isteyen Bilir, "Kontrol cihazda değil sizde olsun" tavsiyesinde bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilir, çalışmalarını Yeni Şafak'a anlattı. Kişisel verilerin korunmasının anayasal bir hak olduğunu söyleyen Bilir, "Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçildi" dedi.

BİLGİLER GÜVENLİK MESELESİ OLDU

Kişisel verilerin günlük yaşantıda şirketler, alışveriş merkezleri, dijital ortamlarda, kamu kurum ve kuruluşlarınca sıkça işlendiğine şahit olduklarını belirten Bilir, "Bazen de bu verilerle neler yaptıklarını, hangi amaçlarla kullandıklarını hiç sorgulamıyoruz. İşte bu noktada kişisel verilerin korunmasının önemi karşımıza çıkıyor. Günümüzde kişisel verilerimizin mahremiyetini korumak artık gereklilik haline gelmiştir. Kişisel verilerin korunması, aslında kişinin kendisinin korunmasıdır. Kişinin korunması ise bir bakıma toplumun da korunmasıdır. Kişi bazında değil, ülke bazında da konuya bakıldığında kişisel verilerin korunmasının adeta bir güvenlik meselesi haline geldiğini görmekteyiz" diye konuştu.

4 MİLYON 395 BİN TL CEZA

Kişisel veri işleme ihlali olması durumunda kurumun idari para cezası düzenleme yetkisi olduğunu hatırlatan Bilir, "Ayrıca idari yaptırım olarak veri işlemeyi ve yurt dışına veri aktarımını durdurabiliyoruz. Yine yaygın ihlal durumlarında ilke kararı alabiliyoruz" dedi. Kişisel verisi işlenen kişilerin şikayet başvurusu üzerine ya da resen inceleme yaptıklarını söyleyen Bilir, "Bu incelemeler sonucunda da Kurul tarafından gerekli idari işlemler tesis ediliyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 431'i şikayet, 59'u ihbar olmak üzere kuruma toplam 490 başvuru yapılmış olup bu başvuruların 251'i sonuçlandırıldı. Veri sorumluları hakkında toplam 4 milyon 395 bin 828 TL ceza uygulandı. Ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan da istek ve taleplerini içeren bin 110 başvuru alındı" diye konuştu.

GÜVENLİ ÜLKE LİSTELERİ

Ülkemizin kişisel veri güvenliği açısından "güvenli ülke" haline getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bilir, "Güvenli ülkeler listesi yayınlayacağız. Eğer biz güvenli ülke olur ve güvenli ülkeleri ilan edersek verilerin aktarımı daha da kolay olacak. Bizim şirketlerimizin uluslararası alanda rekabet kapasitesi artacak. En çok ticaret yaptığımız ülkelerle güvenli ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Okullara farkındalık kulüpleri

Farkındalığın daha da pekişmesi adına MEB ile yapılan görüşmeler sonucunda 7 Nisan'ın 'Kişisel Verileri Koruma Günü' kabul edildiğini dile getiren Bilir, Okullarda Kişisel Verileri Koruma Kulüpleri oluşturulduğunu söyledi.

  • Gizlilik ayarlarını gözden geçirin
  • Kişisel verilerin korunması için sadece bilgi sahibi olmanın yetmediği, farkında olmanın da gerektiğini söyleyen Faruk Bilir, şöyle devam etti: "Kişisel verilerinizi sosyal medyada veya diğer mecralarda paylaşmadan önce, ilgili bilgilendirici metinleri yani aydınlatma metinlerini dikkatli şekilde okumalı, kişisel verilerinizin nasıl işleneceği, kimlerle paylaşılacağı, nerelerde saklanacağı gibi konularda bilgi sahibi olmalı ve neye açık rıza verdiğinizi iki kez düşünmelisiniz. Ayrıca akıllı cihazlarınızın gizlilik ve güvenlik ayarlarını gözden geçirmeyi unutmayınız. Kontrol cihazda değil, sizde olsun. Aksi halde kişisel verilerinizi yönlendiren değil, verileriniz aracılığıyla yönlendirilen olabilirsiniz."

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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