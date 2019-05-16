TBMM'ye saldırı talimatını kim verdi?
|16 Mayıs 2019 06:40
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TBMM'ye saldırı girişimleri son anda engellenen terör örgütü DHKP-C'li irtibatlı Mulla Zincir ve Eylem Yücel'le ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Gözaltına alınan teröristlerin, 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 4 gün gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.
HTS İRTİBATLARI ÇIKARILACAK
Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgu işlemi devam ederken, polis ve savcılığın, teröristlerin söz konusu saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirmeye çalıştığını araştırdığı bildirildi. Bu kapsamda, ilk olarak şüphelilerin bağlantılarını araştıran polis, Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in HTS irtibatlarını çıkaracak. Şüphelilerin bağlı bulundukları örgüt hücresi ile eylem talimatını kimden ya da kimlerden aldığı gibi hususların açığa çıkarılmaya çalışılacağı bildirildi.
TELEFONLARI İNCELENİYOR
- Şüphelilerin üzerinde çok sayıda sim kart ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu sim kartlar, Zincir ve Yücel'e ait telefonlar ile dijital materyallerin incelenmesine de başlandığı ifade edildi. Bu arada şüphelilerin Meclis'e giderken kullandığı güzergahlara ilişkin kamera kayıtları geriye dönük olarak mercek altına alındı. Yapılar bu araştırmayla şüphelilerin ilk çıkış noktalarından Meclis'e girişe kadar nasıl bir yol izledikleri, biri ya da birileriyle irtibat kurup kurmadıkları ve araçla mı ya da yaya olarak mı geldikleri tespit edilecek.
PAZARLIK MI YAPACAKLARDI?
Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede, son anda etkisiz hale getirilen saldırganların, yakalanamasaydı rehin aldıkları kişi üzerinden pazarlık yapacakları değerlendiriliyor. Saldırganların, ucuna kesici alet bağlanmış kalemi rehinenin boynuna dayayarak bomba düzeneği süsü verilmiş maddeyi gösterip, "bombayı patlatırım" tehdidiyle istediklerinin yerine getirilmesini sağlamaya çalışacakları ihtimali üzerinde duruluyor.
Osman Özgan
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