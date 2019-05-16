1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'ye saldırı talimatını kim verdi?

TBMM'ye saldırı girişimleri son anda engellenen DHKP-C'li 2 teröristin bağlantıları mercek altına alındı. Polis, HTS irtibatlarını araştırdığı Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in bağlı bulundukları örgüt hücresi ile talimatı kimden aldıklarını araştırıyor. 2 teröristin Meclis'e gelirken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları inceleniyor
 16 Mayıs 2019 06:40
Yazdır
TBMM'ye saldırı talimatını kim verdi?

TBMM'ye saldırı girişimleri son anda engellenen terör örgütü DHKP-C'li irtibatlı Mulla Zincir ve Eylem Yücel'le ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Gözaltına alınan teröristlerin, 14 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 4 gün gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

HTS İRTİBATLARI ÇIKARILACAK

Terör Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgu işlemi devam ederken, polis ve savcılığın, teröristlerin söz konusu saldırıyı hangi amaçla gerçekleştirmeye çalıştığını araştırdığı bildirildi. Bu kapsamda, ilk olarak şüphelilerin bağlantılarını araştıran polis, Mulla Zincir ve Eylem Yücel'in HTS irtibatlarını çıkaracak. Şüphelilerin bağlı bulundukları örgüt hücresi ile eylem talimatını kimden ya da kimlerden aldığı gibi hususların açığa çıkarılmaya çalışılacağı bildirildi.

TELEFONLARI İNCELENİYOR

  • Şüphelilerin üzerinde çok sayıda sim kart ele geçirildiği öğrenildi. Söz konusu sim kartlar, Zincir ve Yücel'e ait telefonlar ile dijital materyallerin incelenmesine de başlandığı ifade edildi. Bu arada şüphelilerin Meclis'e giderken kullandığı güzergahlara ilişkin kamera kayıtları geriye dönük olarak mercek altına alındı. Yapılar bu araştırmayla şüphelilerin ilk çıkış noktalarından Meclis'e girişe kadar nasıl bir yol izledikleri, biri ya da birileriyle irtibat kurup kurmadıkları ve araçla mı ya da yaya olarak mı geldikleri tespit edilecek.

PAZARLIK MI YAPACAKLARDI?

Olaya ilişkin yapılan ilk incelemede, son anda etkisiz hale getirilen saldırganların, yakalanamasaydı rehin aldıkları kişi üzerinden pazarlık yapacakları değerlendiriliyor. Saldırganların, ucuna kesici alet bağlanmış kalemi rehinenin boynuna dayayarak bomba düzeneği süsü verilmiş maddeyi gösterip, "bombayı patlatırım" tehdidiyle istediklerinin yerine getirilmesini sağlamaya çalışacakları ihtimali üzerinde duruluyor.

Osman Özgan

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21		 Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40		 Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25		 Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53		 'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33		 'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır
15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti15:04 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne ölüme,ne ölüsüne 5
pisi pisine ölmek 11
otogar 5
ekşi sözlük 1
Fabricio Agosto Ramirez 1
la casa de papel 1
Şair evlenmesi 1
Antoine Griezmann 1
Öfkenin yarattığı bencillik akımına kapılmak 4
Akıl tutulması 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam