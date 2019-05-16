F-35'ler için kurulan merkez tamamlandı

Türkiye, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) Projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığında kurulan hangarın inşaatı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Eskişehir ziyareti sonrasında Müşterek Taarruz Uçağı (JSF/F-35) Projesi F-135 Motoru Nihai Montaj Hattı Kurulumu, Aktivasyonu ve 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı (1. HİBMK) T-11 Bremzesi Modifikasyon Safhası Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demir, "F-135 motorunun montaj ve bakımı için Eskişehir Hava Bakım ve İkmal içerisinde kurulan hangar ve motor test tesisini yerinde gördük, çalışmalar bitmek üzere. F-35 projesi ortağı olarak iş payımız ve yükümlülüklerimizle ilgili üzerimize düşenleri eksiksiz yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. SSB tarafından yürütülecek proje kapsamında, Türkiye envanterine girecek F-35 uçaklarına entegre edilecek F-135 motorlarının nihai montaj ve test faaliyetleri ile Avrupa bölgesinde F-35 kullanan bütün ülkelerin F-135 motoru bakım, onarım, revizyon ve test faaliyetleri 1. HİBMK'de kurulacak tesis ve altyapı ile yürütülecek.

Merkez, Avrupa bölgesindeki katılımcı ülkelere ait JSF uçaklarının motorlarına depo seviyesi bakım hizmeti vermek üzere kurulacak ilk merkez olma özelliğini kazanacak.