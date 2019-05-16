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Milyonluk siteye gecekondu duvarı

İstanbul Başakşehir Preveze Sokağı'nda önceki akşam lüks bir sitenin istinat duvarı çöktü. Bu sırada yoldan geçen bir araç enkaz altında kaldı
 16 Mayıs 2019 07:45
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Milyonluk siteye gecekondu duvarı

İSKİ'de çalışan sürücü Fatih Göztepe (40) hayatını kaybederken yanında bulunan mesai arkadaşı Fatih Çukur da yaralandı. Üç çocuğu olan Çukur hastaneye kaldırılırken iki çocuk babası Göztepe dün defnedildi. İkilinin mesai sonrası evlerine gittikleri, olaydan kısa bir süre önce de iş arkadaşları Adem Şahin'in araçtan indiği belirtildi. Sitenin olduğu bölgede ise güvenlik önlemleri alındı.

Yakınlarda bulunan Şehit Ömer Halisdemir Camii tedbir amacıyla ibadete kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediye ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Ekipler, yağmur ve yer altı sularının giderinde oluşan kaçağın duvarın direncini zayıflatarak yıkıma sebep olduğunu tespit etti. Bölgedeki diğer sitelerin istinat duvarlarında da çatlakların olduğunu belirten semt sakinleri, yetkililerin bir an önce tedbir almasını istedi. Öte yandan son zamanlarda yaşanılan benzer olaylar gözleri inşaat sektörüne çevirdi.

En düşük dairenin 2 milyon liradan satıldığı bir sitede, böyle bir kazananın yaşanması kafalarda binaların sağlamlığıyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Oysa istinat duvarları zeminin kaymaması için inşa edilen yapılardır.
Türkiye
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