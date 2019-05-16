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İki DHKP-C'linin bağlantıları mercek altında

TBMM'ye saldırı girişiminde bulunan iki DHKP-C'linin talimatı kimden aldıkları, asıl hedeflerinin ne olduğu araştırılıyor. Gözaltı süreleri dört gün uzatıldı
 16 Mayıs 2019 07:30
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İki DHKP-C'linin bağlantıları mercek altında

TBMM'ye önceki gün saldırı girişiminde bulunan iki DHKP-C'li teröristin sorgusu sürerken, olay derinlemesine araştırılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM'ye girmeye çalışan iki DHKP-C terör örgütü üyesi Mulla Zincir ve Eylem Yücel güvenlik birimleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Güvenlik birimleri tarafından şüphelilerin üst aramasında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına jilet bantlanmış kurşun kalem bulunmuştu. Daha sonra şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmışlardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine gözaltı süreleri dört günlük uzatılan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken Başsavcılık, şahısların bağlantılarını mercek altına aldı. Talimatı kimden aldıkları, asıl hedeflerinin ne olduğu ve nasıl bir planlama yaptıkları araştırılan şüphelilerin HTS kayıtlarını inceleyen savcılık, TBMM'ye gelmeden önce nerelere gittiklerine de bakacak. TBMM'deki kamera kayıtları da incelemeye alındı.

ŞENTOP: YANLIŞ OLUR

Saldırıyla ilgili detayları anlatan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis sisteminin herkesin bilgilerini anında tespitine imkan verdiğini ifade ederek "Bu şahısların aranması olsa onunla ilgili bilgiler güvenlik görevlilerimizin önüne düşecektir. Erkek olanla ilgili arama yok, kadınla ilgili örgüt üyeliğinden değil başka suçtan bir yakalama kararı var" dedi. Şentop "Milletvekili ile doğrudan ilişkilendirilmesi yanlış olur. Soruşturma bağlamında böyle bir ilişkinin şuan itibariyle kıymet ifade ettiğini düşünmüyorum. Şunu söylemek isterim bilhassa vekillerin ve danışman arkadaşların dikkatli hareket etmelerini öneririm. Burada sadece belli şahısların ve vekillerin değil Meclis'in de güvenliği söz konusu. Güvenlik görevlilerimizin giriş çıkışlarla ilgili almış oldukları tedbirler kimseyi rahatsız etmemelidir. Bunlar Meclisimizin güvenliği için alınmış tedbirlerdir" diye konuştu.

TANAL: HEDEF SEÇİLDİM

Şüphelilerin Meclis'e girmek için ismini verdiği CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yaptığı açıklamada "Söz konusu şahısları kesinlikle ama kesinlikle tanımıyorum. Kapıma gelen ziyaretçinin alnında terör örgütü mensubu yazmıyor" dedi. Tanal şunları söyledi: Kadın şahıs makamıma gelmedi, hiç görüşmedim. Hedef seçildiğimi düşünüyorum.

Tanal, FETÖ, PKK ve DHKP-C'nin birçok eylemine katılıp destek vermesiyle biliniyor.

GÖK: DAHA BAŞKA OLAYLARA YOL AÇABİLİRDİ

TBMM Başkanvekili Levent Gök de yaptığı açıklamada, "Burada bir milletvekili arkadaşımızın mağdur edilmesinin şahsında aslen mağdur edilen TBMM'dir" dedi.
Türkiye
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