Kayıp Sefa ormanlık alanda bulundu
|16 Mayıs 2019 07:36
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ikamet eden Sedat ve Sevil Susmaz çiftinin 12 yaşlarındaki oğlu Sefa Barış Susmaz sabah saatlerinde evden çıkarak okuluna gitti. Akşam saatlerinde Susmaz'ın eve geri dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları çevrede yaptıkları aramalarda bir sonuca ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri çocuğun en son görüldüğü yol kenarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Susmaz, Jandarma ekipleri tarafından 03.15 sularında evlerinin arka tarafında ağaçlık alan içerisinde uyurken bulundu. Aile çocuklarının bulunması ile rahat bir nefes aldı.
Öte yandan çocuğun daha önce de kaybolduğu ailenin kendi imkanlarıyla bulduğu kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversitenin havuzunda yüzen mimar boğuldu
16 Mayıs 2019 16:33
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle 2 kişi öldü
16 Mayıs 2019 14:35
|Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon
16 Mayıs 2019 14:12
|İcra müdürü kadını böyle dövdü
16 Mayıs 2019 13:27
|E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL'lik tasarruf
16 Mayıs 2019 13:06
|'Kefilsiz kredi' yalanıyla 2 milyon liralık vurgun
16 Mayıs 2019 12:46
|Mahkeme kararını uygulamayan DBP'lilere hapis istemi
16 Mayıs 2019 11:14
|Tokat'ta aranan 12 yaşındaki çocuk bulundu
16 Mayıs 2019 10:56
|Kızlara hava atmak isterken 7 liseliyi yaraladı
16 Mayıs 2019 10:24
|Milyonluk siteye gecekondu duvarı
16 Mayıs 2019 07:45