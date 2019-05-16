Teslim olan terörist, PKK'nın çirkin yüzünü anlattı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; teslim olan A.C. isimli terörist, ifadesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıkardı.

Teröristler tarafından ailesinin tehdit edildiği ve kendisinin zorla Irak kuzeyindeki barınma alanlarına götürüldüğünü anlatan A.C., örgütün buradaki sözde eğitim faaliyetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

TERÖRİSTLERİN DÜŞMANLIĞI İSLAM'A...

Teslim olan terörist, Kürtlerin asıl dininin zerdüştlük olduğu, Allah'ın olmadığı, dünyanın bir rastgeldi üzerine oluştuğu ve İslam inancının terkedilmesi gerektiği konularında kendilerine sözde eğitim adı altında baskı yapıldığını anlattı.

Baskı ve zorlamalara rağmen inancından vazgeçmediğini aktaran A.C., aşağılandığını, namaz kılan teröristlerle dalga geçildiğini, namazlarının bozulması için tokatlandıklarını, bu davranışlara karşı çıkanların ajan muamelesi gördüğünü söyledi. Terörist ifadesinde, örgütün ramazan ayında inancından vazgeçmeyenler üzerinde baskıyı daha da artırdığını ifade etti.