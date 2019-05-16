Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu

Bir süredir Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni askerlik sistemi üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Bu doğrultuda, Bakanlık Cumhurbaşkanı Erodoğan'a yeni askerlik sistemi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Yetkili birimlerden elde edilen bilgilere göre, yapılan toplantıda yeni askerlik sisteminin 23 Haziran seçimi öncesi yasalaşması beklendiği de dile getirildi.

Yeni askerlik sisteminin son şeklinde şu değişiklikler yer alıyor:

1- Uzun ve kısa dönem tabirleri ortadan kalkacak

2-Zorunlu temel askerlik dönemi 1 ay ile sınırlı kalacak

3-Lise mezunu ve altı gençler 1 ayın sonunda 5 ay daha askerlik yapacak, 5 ayın sonunda terhis olabilecelekleri gibi isterlerse sözleşmeli olarak 6 ay daha ücretli askerlik yapabilecekler.

4-İlk kez yedek astsubaylık uygulaması getirilecek

5-Bedelli askerlik sürekli hale getirilip, yaş sınırı kaldırılacak