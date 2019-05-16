Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
Ankara'da yeniden çekimlerine başlanan Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
|16 Mayıs 2019 09:57
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Behzat Ç. dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.
Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Bir fotoğraf, iki Ankaralı" ifadeleri kullanılırken "Ünlü oyuncumuz Erdal Beşikçioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu" denildi
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Bir fotoğraf, iki Ankaralı. 😎#MansurY & #BehzatÇAnkara Büyükşehir (@ankarabbld) 15 Mayıs 2019
Ünlü oyuncumuz Erdal BEŞİKÇİOĞLU, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. @mansuryavas06a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/6NF6y5aOml
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