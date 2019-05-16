Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0280 6,0290 Avro 6,7680 6,7690 Sterlin 7,7190 7,7580 ANKARA ABD Doları 6,0000 6,0600 Avro 6,7200 6,7900 Sterlin 7,6590 7,8200

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0136 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün en düşük 5,9890'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 6,0010'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 6,0136 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,7505'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,7149 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi hafif alıcılı seyirle 1,1209, sterlin/dolar paritesi dünkü kapanışın hemen altında 1,2842 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,54 seviyesinde bulunuyor.

Çin ile ABD arasındaki gümrük tarifeleri açıklamaları, küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Amerikan firmalarının "ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ekipmanları almasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza attı. Amerikan medyasında, Çinli Huawei firmasının ABD'deki işleriyle ilgili son aylarda yaşanan sürecin sonucunda Trump yönetiminin böyle bir adım attığı belirtilirken, Huawei firmasıyla iş yapan Amerikan firmalarına da artık yaptırım getirilebileceği kaydedildi.

Analistler, ABD yönetiminin Huawei üzerinden Çin'e baskı oluşturmaya çalıştığını belirterek, ABD'nin Avrupa Birliği ve Japonya'dan otomobil ithalatı için hayata geçirmeye hazırlandığı tarifelerin ertelenebileceği yönündeki haberlerin ise Avrupa piyasalarını pozitif etkilediğini aktardı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında Avro Bölgesi dış ticaret dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0650'nin direnç, 5,9650'nin destek konumuna geldiğini kaydetti.