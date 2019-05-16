Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
|16 Mayıs 2019 10:02
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Ordu'nun Aybastı ilçesindeki heyelan bölgesinde çatlaklar oluşan evlerden 15'i yıkıldı.
İlçeye bağlı Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde, şubat ayında 29 evin boşaltıldığı heyelan bölgesindeki toprak kayması devam etti.
Bunun üzerine daha önce tahliyesine karar verilen evlerden 15'i gece saatlerinde yıkılırken bazıları ise yana doğru yattı.
Mahalledeki bir cami de toprak kayması sonrası yana eğildi.
- Mahalle tamamen boşaltıldı
Öte yandan bölgede, ev ve arazilerdeki çatlak ve yarıkların büyümesi üzerine ekiplerin yaptığı ön inceleme tamamlandı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 70 haneli mahallenin boşaltılmasına karar verildi.
Diğer taraftan jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alarak, vatandaşların bölgeye girmesini yasakladı.
3 katlı evi yıkılan mahalle sakinlerinden Hikmet Günden, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle mağdur oldukları ifade ederek, "Benim de 3 katlı evim yıkıldı. Yetkililerin bir an önce burada önlem almasını talep ediyoruz." dedi.
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