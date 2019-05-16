Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
|16 Mayıs 2019 10:04
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Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
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(16 Mayıs 2019)
2019 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) Sonuçları Açıklandı
21 Nisan 2019 tarihinde uygulanan 2019 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2019-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Mayıs 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS) Sonuçları
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