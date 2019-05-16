ÖSYM'den İSG adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı
|16 Mayıs 2019 10:19
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, İSG 1. Dönem adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.
Buna göre, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavların yapılacağı binalara alınmayacak.
Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
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