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ÖSYM'den İSG adaylarına 'saat' uyarısı

ÖSYM tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı
 16 Mayıs 2019 10:19
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ÖSYM'den İSG adaylarına 'saat' uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, İSG 1. Dönem adaylarına yönelik hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak sınava girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavların yapılacağı binalara alınmayacak.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Anadolu Ajansı
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