Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük

Kılıçdaroğlu, Fox Tv'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederken aynı zarfta oy atılan diğer üç seçimi (ilçe başkanlığı, İBB Meclisi ve muhtarlık) iptal etmemesini eleştirdi ve Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilişkisine dair de şunları söyledi:

Davutoğlu'yla defalarca görüştük

"Benim insanlarla ilişkilerim iyidir. Devlete hizmet eden herkese saygı duyarım. A partisi ile B partisi ile sohbet ederim. Düşüncelerim farklı olabilir ama saygı duyarım. Abdullah Gül tarafsızlığını koruyan bir Cumhurbaşkanıydı. Kendisiyle arada konuşurdum. Davutoğlu'yla da defalarca Türkiye'nin sorunlarını görüştük. Babacan'la herhangi bir ilişkim yok."