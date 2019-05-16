Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tokat'ta aranan 12 yaşındaki çocuk bulundu
Tokat'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk evinin yakınlarındaki ağaçlık alanda bulundu.
|16 Mayıs 2019 10:56
|Yazdır
Tokat'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk evinin yakınlarındaki ağaçlık alanda bulundu.
Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde sabah okula gitmek için dün evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Sefa Barış Susmaz'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.
Çocuğun ailesinin ve köylülerin de destek verdiği, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, köy merkezi ve kırsalında yapılan arama çalışması sonucu Sefa Barış Susmaz, evinin arka tarafında bulunan ağaçlık alanda uyurken bulundu.
Tokat'ta Susmaz'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine dün arama çalışması başlatılmıştı. Daha önce de kaybolan çocuğu, ailenin kendi imkanlarıyla bulduğu öğrenilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sivas'ta KKKA şüphesiyle 2 kişi öldü
16 Mayıs 2019 14:35
|Emeklileri kömür yardımı vaadiyle dolandıran şebekeye operasyon
16 Mayıs 2019 14:12
|İcra müdürü kadını böyle dövdü
16 Mayıs 2019 13:27
|E-tebligat sistemi ile 4 ayda 50 milyon TL'lik tasarruf
16 Mayıs 2019 13:06
|'Kefilsiz kredi' yalanıyla 2 milyon liralık vurgun
16 Mayıs 2019 12:46
|Mahkeme kararını uygulamayan DBP'lilere hapis istemi
16 Mayıs 2019 11:14
|Kızlara hava atmak isterken 7 liseliyi yaraladı
16 Mayıs 2019 10:24
|Milyonluk siteye gecekondu duvarı
16 Mayıs 2019 07:45
|Kayıp Sefa ormanlık alanda bulundu
16 Mayıs 2019 07:36
|Freni patlayan midibüs 10 aracı biçti: 6 yaralı
15 Mayıs 2019 21:02