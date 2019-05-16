Tokat'ta aranan 12 yaşındaki çocuk bulundu

Tokat'ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk evinin yakınlarındaki ağaçlık alanda bulundu.

Merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde sabah okula gitmek için dün evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Sefa Barış Susmaz'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

Çocuğun ailesinin ve köylülerin de destek verdiği, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, köy merkezi ve kırsalında yapılan arama çalışması sonucu Sefa Barış Susmaz, evinin arka tarafında bulunan ağaçlık alanda uyurken bulundu.

Tokat'ta Susmaz'ın ailesinin kayıp ihbarı üzerine dün arama çalışması başlatılmıştı. Daha önce de kaybolan çocuğu, ailenin kendi imkanlarıyla bulduğu öğrenilmişti.