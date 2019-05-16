Konut satışları geçen yıla göre yüzde 18 azaldı

Türkiye'de 2019 Nisan ayında 84 403 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,1 oranında azalarak 84 403 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 481 konut satışı ve %18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 519 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 4 797 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2019 Nisan ayında 10 793 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %61,3 oranında azalış göstererek 10 793 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 040 konut satışı ve %18,9 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %27,4 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 73 610 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 oranında azalarak 73 610 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 441 konut satışı ve %18,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,8 oldu. Ankara 6 258 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 175 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konut ile Hakkari oldu.