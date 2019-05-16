JÖAK timinin balondan paraşüt atlayışı klip oldu
Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timinin, Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış görüntülerinden klip hazırlandı
|16 Mayıs 2019 12:18
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Jandarma teşkilatının kuruluşunun 180'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte, JÖAK personeli 6 askerin, sıcak hava balonundan paraşütle atlayış anlarını gösteren görüntüler bir araya getirildi.
Tim personeli üzerine yerleştirilen ve atlayışın gerçekleştiği bölgedeki farklı alanlara konulan kameraların kaydettiği en çarpıcı görüntüler derlenerek klip yapıldı.
Klipte, 13 Mayıs'ta Kızılçukur Vadisi'nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonunun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıkması, balonun Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçülerin kendini boşluğa bırakmasına ilişkin görüntüler yer alıyor.
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