Okul yöneticiliği sınavı cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" (2019-MEB-EKYS) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da uygulanan 2019-MEB-EKYS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle incelenebilecek.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, cevaplarının ve yanıt anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya verdikleri cevabı görebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

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