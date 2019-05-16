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İŞKUR ile 388 bine yakın engelli işe yerleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "İŞKUR vasıtasıyla 2002 yılından 2019 Nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettik. Geçen yıl 14 bin 930, 2019 Nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi"- "Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi ile engellilerin istihdamını artırmak amacıyla 'Engelli İş Koçluğu' sistemine geçiyoruz"- "2002 yılında 5 bin 777 engelli, memur olarak istihdam edilmişken, 2019 Mayıs itibarıyla bu sayı 56 bini geçti"
 16 Mayıs 2019 11:14
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İŞKUR ile 388 bine yakın engelli işe yerleştirildi

MERVE YILDIZALP - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR vasıtasıyla 2002'den 2019 Nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirterek, "Geçen yıl 14 bin 930, 2019 Nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, İŞKUR'un engelli istihdamı kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Engellilere yönelik istihdam teşviklerinin başarıyla uygulandığını dile getiren Selçuk, bu kapsamda İş Kanunu'nun 30'uncu maddesine göre, özel sektör işverenlerince kota kapsamında ya da dışında çalıştırılan bütün engelliler için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılandığını söyledi.

"İstihdam Seferberliği" kapsamında 2018'de hayata geçirilen ve 2020 sonuna kadar devam edecek İlave İstihdam Teşviki ile de kadınlara, gençlere ve engellilere özel düzenleme yapıldığını hatırlatan Selçuk, bu kapsamda ilave istihdam için sağlanılan desteğin süresinin 12 ay, işe alınan kişinin kadın, genç ve engelli olması durumunda teşvik süresinin ise 18 ay olduğunu kaydetti.

Selçuk, 2012'de istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarının, 580 bin engelliyle 1 milyon 266 bin bireysel görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Engellilerin istihdamının artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanmasına yönelik düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 2002-2019 Ocak-Nisan döneminde 41 bin 105 engellinin yararlandığını ifade eden Selçuk, "İŞKUR vasıtasıyla 2002 yılından 2019 Nisan sonuna kadar 387 bin 915 engellinin işe yerleşmesine aracılık ettik. Geçen yıl 14 bin 930, 2019 Nisan sonu itibarıyla da 4 bin 515 engelli vatandaşımız işe yerleştirildi." diye konuştu.

- "İş kulüplerini yaygınlaştıracağız"

Engellilere yönelik hibe destekleri bulunduğunu anlatan Selçuk, bu hizmetten 2014'ten bugüne kadar bin 550 kişinin faydalandığını, destek tutarının da 50 bin lira olduğunu söyledi.

Toplum yararına programlarda engellilere öncelik sağlandığını belirten Selçuk, 2017'den bu yana pilot olarak yürütülen "İş Kulüpleri" ile kadın, genç, engelli, eski hükümlü, uzun süreli işsizler, Roman vatandaşlar gibi özel politika gerektirenlere yönelik yoğunlaştırılmış iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Selçuk, 2-5 gün süren eğitimlerde vatandaşların kendilerini tanımalarına destek olunurken, iş arama becerilerinin geliştirilmesine de katkıda bulunulduğunu anlattı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası süresince 34 ilde 40 iş kulübünde "Bu Kulüpte Engel Yok, İş Var" mottosundan hareketle sadece engellilerden oluşan gruplara hizmet verildiğini vurgulayan Selçuk, "Bu çerçevede iş kulüplerini 2020'ye kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Engelli memur sayısı 56 bini geçti"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi ile engellilerin istihdamını artırmak amacıyla 'Engelli İş Koçluğu' sistemine geçiyoruz. Modelin altyapısı için 2018'de 8 pilot ilde çalışmalar başlattık. 2020 sonu itibarıyla 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları yürüterek, engelli vatandaşlarımızın sürdürülebilir istihdamlarına katkı sunacağız."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, kurum ve kuruluşların bu kapsamda istihdam ettiği kadrolarda yüzde 3 engelli çalıştırmak zorunda olduğunu anımsatan Selçuk, 2002'de 5 bin 777 engellinin memur olarak istihdam edildiğini, 2019 Mayıs itibarıyla bu sayının 56 bini geçtiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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