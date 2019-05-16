Mahkeme kararını uygulamayan DBP'lilere hapis istemi

Van'ın Erciş ilçesinde bulvar ve park isimlerinde yaptıkları değişikliklerin Van 2. İdare Mahkemesince iptal edilmesine rağmen yargı kararına uymayan DBP'li eski belediye başkanı ile belediye yöneticileri hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince yapılan incelemelerde yargı kararlarına rağmen değiştirdikleri sokak isimlerini eski haline getirmeyen DBP'li eski Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin ile belediye başkan vekilliği yapan Güler Avcı ve Mecit Sargut hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Van 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, ilçedeki bulvar ve park isimlerinde yapılan değişiklikler hakkında Van 2. İdare Mahkemesinin verdiği "işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması" kararlarının Erciş Belediyesi tarafından uygulanmamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından ön inceleme yapıldığı belirtildi.

Ön inceleme neticesinde hazırlanan raporda, Van Büyükşehir ile Erciş Belediye Başkanlıklarının farklı tarihlerde, ilçedeki Ebubekir Çiftçi Parkı'nın "Ehmede Hani", Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın "Celadet Eli Bedirxan", Zeylan Caddesi'nin isminin "Zilan Caddesi" olarak değiştirilmesi konusunda meclis kararı aldığı bilgisine yer verildi.

Van 2. İdare Mahkemesinin de söz konusu değişikliklerle ilgili "işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması" kararı verdiği kaydedilen raporda, Erciş Belediye Başkanı Diba Keskin'in 12 Ekim 2015'te görevden uzaklaştırıldığı, bu tarihten 23 Ekim 2015'e kadar belediye başkan vekilliği görevinin Mecit Sargut, 23 Ekim 2015'ten 10 Eylül 2016'ya kadar da Güler Avcı tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

- Yasada belirtilen sürede kararları uygulamamışlar

Söz konusu dönemlere mahkemenin kararı doğrultusunda herhangi bir işlem yapıldığına dair belgenin bulunmadığı vurgulanan raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Güler Avcı'nın Erciş Belediye Başkanlığı görevinden alınarak Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'ın Erciş Belediye Başkan Vekilliği görevine başladığı gün, idari yargının 'iptal ve yürütmeyi durdurma' kararlarının gereği olarak isim tabelaları değiştirilmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 'Kararların sonuçları' başlıklı 28. maddesinde 'Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.' hükmü yer almaktadır. Yasada belirtilen 30 günlük süre içinde yargı kararlarını uygulamayan dönemin Erciş Belediyesi sorumluları hakkında ceza hukuku hükümlerine göre soruşturma açmaya yeterli dayanak bulunduğu tespit edilmiştir."

Hazırlanan rapor doğrultusunda, şüpheliler hakkında İçişleri Bakanlığından alınan izinle soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Keskin, Sargut ve Avcı'nın Van 2. idare Mahkemesinin verdiği kararın gereğini yerine getirmeyerek kamu zararına neden oldukları vurgulandı.