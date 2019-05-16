1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Atatürk İstanbul'dan çıkmasaydı, bugün Türkiye olmazdı'

OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan: - "Atatürk, 1919'a geldiğimizde artık Osmanlı'nın yaşamasının mümkün olmayacağı, yaşaması gerekenin, milletin bizzat kendisi olmasından hareketle bu harekete (Milli Mücadele) girişmiştir"- "Mustafa Kemal Paşa'yı, millet fakruzaruret içinde bulunmasına rağmen vatanın kurtuluşu için fedakarlık yapılması noktasına getiren, Samsunlular olmuştur"- "Atatürk, İstanbul'dan çıkmasaydı bugün Türkiye olmazdı. Bugün Müslüman Türkler olarak Samsun'da yaşıyor olamayacaktık"
 16 Mayıs 2019 11:18
Yazdır
'Atatürk İstanbul'dan çıkmasaydı, bugün Türkiye olmazdı'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, "Atatürk, 1919'a geldiğimizde artık Osmanlı'nın yaşamasının mümkün olmayacağı, yaşaması gerekenin, milletin bizzat kendisi olmasından hareketle bu harekete (Milli Mücadele) girişmiştir." dedi.

Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki hükümetinin aciz olduğu dönemde Atatürk ve bir grup vatanperverin ülkenin kurtuluşu için çalışma yaptığını, 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelerek 16 Mayıs 1919'a kadar çalışma haritası oluşturduklarını söyledi.

Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a görevlendirildiğini hatırlatan Çağlayan, "Görevlendirmenin bilinen tarafı, Samsun ve çevresindeki gayrimüslimlerin sözde çeteler tarafından can ve mal güvenliklerinin olmadığı, asayişin sağlanmasıydı ama Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, Anadolu'da yeni bir direniş hareketinin başlaması için bu görevlendirmeyi kullanmıştır." diye konuştu.

Atatürk ile silah arkadaşlarının Anadolu merkezli milli mücadeleyi başlatmak için titiz bir hazırlık yaptıklarının altını çizen Çağlayan, "O dönemde yaklaşık 30 bin nüfusu olan şehirde ciddi gayrimüslim nüfusun olduğunu biliyoruz. İngilizler, Mustafa Kemal'den önce buraya asker çıkarmıştır. Kentte telsiz telgraf istasyonu inşa edilmektedir ve İngiliz gemileri de limanın açığında bekletilmektedir. Şehir, ticari hareketliliğin yanı sıra askeri açıdan da değer ifade etmektedir." ifadesini kullandı.

Samsun'un en önemli özelliğinin, milli mücadele fikrinin uygulanabilirliğini Atatürk'e hissettirmesi olduğunu vurgulayan Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının planladıkları milli mücadeleyi halkın sahiplenip sahiplenmeyeceği belli değildir. Mustafa Kemal Paşa'yı, millet fakruzaruret içinde bulunmasına rağmen vatanın kurtuluşu için fedakarlık yapılması noktasına getiren Samsunlular olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Çağlayan, Atatürk'ün 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti'ni yaşatmak için mücadele vermiş bir asker olduğuna işaret ederek, "Atatürk, 1919'a geldiğimizde artık Osmanlı'nın yaşamasının mümkün olmayacağı, yaşaması gerekenin milletin bizzat kendisi olduğundan hareketle bu harekete girişmiştir." diye konuştu.

Prof. Dr. Çağlayan, Atatürk, İstanbul'dan çıkmasaydı bugün Türkiye'nin olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Müslüman Türkler olarak Samsun'da yaşıyor olamayacaktık. Yaşıyor olsak da küçük bir azınlık olarak Batı Trakya'daki Türklerin pozisyonu neyse o olacak, Sevr projesinde hayata geçirilmek istenen Türkiye'nin parçalanmışlığı gerçekleşmiş, Türkler Anadolu'da dar bir bölgede yaşama mücadelesi veriyor olacaktı. İstanbul Türklerden alınmış olacaktı. Milletimiz Atatürk'e çok şey borçlu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor
16 Mayıs 2019 16:21		 Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı
16 Mayıs 2019 16:08
Çavuşoğlu S-400 sistemi tamamen bizim kontrolümüzde olacak
16 Mayıs 2019 14:40		 Vali gençlerle meydanda kitap okudu
16 Mayıs 2019 14:32
'Şu anda Merkez Bankasındaki yedek akçeye göz dikmiş durumdalar'
16 Mayıs 2019 14:25		 Fener Rum Patriği, cemaati olmayan yerlere papaz atıyor
16 Mayıs 2019 13:56
İstanbul İl Seçim Kurul'nun yeni başkanı yemin etti
16 Mayıs 2019 13:53		 'Tarih bilgisi ve bilinci toplumu bir arada tutan bağlardır'
16 Mayıs 2019 13:35
Soylu: İstanbul'da 'oldubitti' yapmak istediler
16 Mayıs 2019 13:33		 'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
16 Mayıs 2019 12:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:26 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı16:21 - CHP'li Tanal: İktidar medyası beni hedef gösteriyor16:16 - 'Prof. Dr. Haluk Savaş ve eşine pasaport verilecek'16:15 - Ardahan'da FETÖ operasyonunda 1 jandarma astsubay tutuklandı16:11 - Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi16:08 - Bakan Gül: Öcalan'ın kısıtlama kararı kaldırıldı16:03 - Yeni çalışma takviminde eğitim çalışanları özlük hakkı kaybına uğramamalı15:51 - Reina saldırganının eşine tahliye15:47 - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyonunda 7 gözaltı15:39 - Ateş sınır görevine hazır
15:37 - Anayasa Mahkemesi'nden 'vekalet ücreti' kararı15:27 - PTT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pullar tanıtıldı15:22 - Karpuz timleri olgunlaşmamış ürünü hasat ettirmeyecek15:16 - İSG sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlükleri15:15 - Yaş çay taban fiyatı açıklandı15:08 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 PKK şüphelisi tutuklandı15:08 - Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti15:04 - Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni ara tatil uygulamasını nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni askerlik sistemi kapsamlı bir şekilde Erdoğan'a sunuldu
Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti
29 yaş altı gençlere 27 bin TL'lik destek
Kılıçdaroğlu: Davutoğlu ile defalarca görüştük
16 Mayıs 2019 tarihli atama kararnameleri
Yetiştirme kurslarında ek dersler yanlış mı ödeniyor?
Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınav sonuçları açıklandı
'İmamoğlu'nun desteklenmesini parti meclisi 2 defa reddetti'
İstanbul'da en çok küskün Esenyurt'tan çıktı
Erdal Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Alıcı mesaj kabul etmiyor mesajı 2
10kg bal 100tl 3
fenerbahçe winwin gecesi 9
hükümetin öcalan açılımı 1
Gönlüne Düşen Ömrüne Yazılsın. 1
türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 6
necmettin erbakan 2
galatasaray'ın tüm futbol kurumlarını yönetmesi 1
anlam karmaşası 2
aristokrasi 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Gençlik Çalışanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Ordu Ünye SYDV Personel Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Manisa Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Ezine Belediyesi İşçi Alım İlanı
Uluslararası Tarımsal Arş. ve Eğitim Merkezi Geçici İşçi Alım İlanı
Beyler Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Ağrı Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam